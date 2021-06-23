Индийский штамм COVID-19 добрался до Беларуси

Десять анализов образцов, взятых у заболевших коронавирусом, показал наличие мутаций, характерных для индийского штамма

ТБИЛИСИ, 23 июн - Sputnik. Индийский штамм коронавируса выявлен в Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Минздрав.

Пока речь идет только о Минске.

По данным ведомства, анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2, выделенных в июне из проб пациентов с диагностированным у него COVID-19, показал, что 10 поступивших на исследование образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта (дельта, В.1.617.2).

"Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси", – пояснили в пресс-службе.

Циркуляция этого варианта в других регионах страны не установлена.

Белорусские специалисты полагают, что индийский штамм может передаваться гораздо быстрее, но на сегодня нет подтвержденной информации о том, что этот вариант приводит к более серьезным последствиям.

В ведомстве также считают, что вакцинация поможет спокойно перенести индийскую мутацию COVID-19.

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