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Пандемия коронавируса - врачи в отделении зараженных ковидом

Индийский штамм COVID-19 добрался до Беларуси

© AP Photo / Rajanish Kakade
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210623/252100971/Indiyskiy-shtamm-COVID-19-prishel-v-Belarus.html

Десять анализов образцов, взятых у заболевших коронавирусом, показал наличие мутаций, характерных для индийского штамма

ТБИЛИСИ, 23 июн - Sputnik. Индийский штамм коронавируса выявлен в Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Минздрав.

Пока речь идет только о Минске.

Пандемия коронавируса - врачи в клинике изучают снимки легких пациентов с ковидом
© AP Photo / Rajanish Kakade
Названа главная опасность индийского штамма COVID-19

По данным ведомства, анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2, выделенных в июне из проб пациентов с диагностированным у него COVID-19, показал, что 10 поступивших на исследование образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта (дельта, В.1.617.2).

"Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси", – пояснили в пресс-службе. 

Циркуляция этого варианта в других регионах страны не установлена.

Белорусские специалисты полагают, что индийский штамм может передаваться гораздо быстрее, но на сегодня нет подтвержденной информации о том, что этот вариант приводит к более серьезным последствиям.

В ведомстве также считают, что вакцинация поможет спокойно перенести индийскую мутацию COVID-19.

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Теги:
Пандемия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Беларусь

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