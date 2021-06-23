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Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус

"Чрезвычайно опасно" – ученые рассказали о новом штамме коронавируса "дельта плюс"

© AFP / Punit Paranjpe
Общество
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Ученые предупреждают, что заразиться мутацией индийского штамма можно, просто пройдя мимо больного человека без маски

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Особенность нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс" заключается в том, что он намного заразнее, передает РИА Новости со ссылкой на портал India Today.

Как заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, заразиться этой мутацией индийского штамма можно просто пройдя мимо больного человека, который не надел защитную маску. Хотя соблюдение мер безопасности поможет пресечь распространение инфекции, власти по-прежнему обеспокоены устойчивостью "дельты плюс" к моноклональным антителам и его способностью "обходить" иммунитет.

"Специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают его (штамм "дельта плюс". – ред.) и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него", – добавил Гулерия.

Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в марте. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм и по-разному распространены по миру.

"Дельта"-штамм продолжает мутировать. В конце прошлой недели индийский штат Махараштра сообщил о появлении варианта "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Всего в Индии зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в S-белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

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Теги:
Пандемия, Вакцина

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