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Пандемия COVID-19. Верующие евреи в масках во время праздника Суккот, старый город. Иерусалим, Израиль

Израиль ужесточил ограничения из-за вспышек COVID-19

© AP Photo / Sebastian Scheiner
Общество
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Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Израиле вновь ужесточають ковид-ограниения - в аэропорту вновь вводится правило обязательного ношения масок, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны. 

Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
© AFP / Emmanuel Dunand
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Решение принято после увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны.

По новым правилам, штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию.

Кроме того, Минздрав возвращает требование обязательного ношения масок в пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи. Люди, имеющие сертификат о пройденной вакцинации или справку о перенесённом заболевании, теперь могут быть направлены на карантин, если они контактировали с заболевшим штаммом коронавируса "дельта".

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, были сняты требования, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено не носить маски в помещениях.

Еврейский центр Гилель
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Ранее во вторник новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу из-за COVID-19, отметив, что пока это не требование, а просьба.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года, в мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных туристов, состоящая из 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

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