Израиль ужесточил ограничения из-за вспышек COVID-19

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Израиле вновь ужесточають ковид-ограниения - в аэропорту вновь вводится правило обязательного ношения масок, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

Решение принято после увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны.

По новым правилам, штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию.

Кроме того, Минздрав возвращает требование обязательного ношения масок в пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи. Люди, имеющие сертификат о пройденной вакцинации или справку о перенесённом заболевании, теперь могут быть направлены на карантин, если они контактировали с заболевшим штаммом коронавируса "дельта".

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, были сняты требования, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено не носить маски в помещениях.

Ранее во вторник новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу из-за COVID-19, отметив, что пока это не требование, а просьба.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года, в мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных туристов, состоящая из 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале