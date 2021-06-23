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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Ученые обнаружили новый "суперраспространитель" коронавируса

© AFP / HANDOUT
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210623/252109594/Uchenye-obnaruzhili-novyy-superrasprostranitel-koronavirusa.html

Специалисты выяснили, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Пыльца деревьев может переносить коронавирус, выяснили ученые из кипрскогого Университета Никосии, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Исследователи хотели понять, как различные частицы способствуют распространению SARS-CoV-2. Они обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.

"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы", — уточнил один из ученых.

Компьютерная модель показала, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху.

Исследователи изучили национальную карту аллергенов и обнаружили, что коронавирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы.

Отмечается, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.

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