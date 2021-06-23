Стали известны даты Всероссийской переписи населения

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиаофис мероприятия.

Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го.

Изначально ее планировали провести в октябре 2020 года, но перенесли на апрель 2021-го, а затем — на сентябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября.

В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь — чтобы она не совпадала с предвыборной кампанией. Глава государства поддержал эту инициативу.

Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая уже зарегистрировали 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

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