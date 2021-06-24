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Детей можно вакцинировать от коронавируса – новые рекомендации ВОЗ

© photo: Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Грузия
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Вакцинация детей должна проходить в менее срочном порядке, если они не входят в группу риска, отмечено в сообщении ВОЗ

ТБИЛИСИ, 24 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации, опубликованных на сайте организации.

Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
© AFP / HANDOUT
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Как следует из документа, прививочная кампания детей должна проходить в менее срочном порядке, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Приоритет нужно делать для пожилых людей лицам с хроническими заболеваниями и сотрудников сферы здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что дети и подростки чаще всего переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, решение будет принято в ближайшее время. 

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в период подъема заболеваемости повторную прививку от коронавируса следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" –  раз в год.

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