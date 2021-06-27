Гороскоп на сегодня 28 июня 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 28 июня, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 28 июня космос сулит удачный день – благоприятно сегодня для подписания контрактов и договоров, оформления бумаг и проведения финансовых транзакций. Несмотря на возросшую деловитость Овнов, материальное положение знака зодиака останется прежним. Много времени от Овнов потребуют бытовые обязанности – гороскоп рекомендует знаку зодиака уладить сегодня спешные дела и не позволять им накапливаться. Благоприятно сегодня для активного отдыха и занятия спортом – по гороскопу Овнам физические упражнения пойдут на пользу.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам звезды советуют посвятить 28 июня конфиденциальным делам и поручениям, которые принесут знаку зодиака неплохие результаты. Благоприятно сегодня для Тельцов и в материальном плане – денежные поступления позволят знаку зодиака не только сделать дорогие покупки, но и отложить определенные средства на будущее. Гороскоп рекомендует Тельцам задуматься о долгосрочном погашении кредитов и о возврате долгов. Одиноких представителей знака зодиака ждет встреча с избранником.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

По гороскопу для Близнецов 28 июня большое значение будет иметь творческое самовыражение – знаку зодиака нужно попробовать проявить свои таланты в нестандартной сфере. Гороскоп не советует Близнецам принимать участие в финансовых операциях с высокими рисками, чтобы не разориться. Вечер знаку зодиака желательно провести в кругу родных – встречи с друзьями принесут им много приятных моментов. Близнецам нужно сдерживать эмоции и аккуратнее быть с резкими высказываниями, чтобы не задеть близких людей.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 28 июня нужно воплощать мечты в реальность – гороскоп обещает знаку зодиака, что у него все получится, если он не будет лениться. Рака ждут дополнительные финансовые затраты, к которым знаку зодиака лучше приготовиться заблаговременно. Звезды советуют Раку избегать сегодня новых знакомств, так как они могут доставить знаку зодиаку проблемы. Гороскоп Раку рекомендует свести спортивные тренировки к минимуму, ибо физические нагрузки не всегда дают ожидаемые результаты.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Звезды 28 июня сулят Львам удачу – благоприятно сегодня для заключения договоров, бизнес-сделок, долгосрочных контрактов. Удачными будут сегодня сделанные покупки – они будут радовать знак зодиака. Личная жизнь Львов станет разнообразнее и ярче, если знак зодиака проявит больше внимания к партнеру. От инициативы Львов будет зависеть, будут ли продолжаться отношения или наступит окончательный разрыв.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Космос Девам 28 июня обещает выгодные проекты, которые значительно улучшат финансовое положение знака зодиака. Гороскоп Девам не советует зря тратить много денег, поскольку благоприятное время для шопинга наступит через пару недель. Знаку зодиака сегодня лучше заняться планированием бюджета, ибо возможны незапланированные расходы. Гороскоп Девам рекомендует сегодня воздержаться от острого и жареного, а также уделить внимание своей физической подготовке – сходить в спортзал или просто прогуляться на свежем воздухе.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Для Весов 28 июня благоприятно для работы над самыми сложными проектами – знаку зодиака сегодня не стоит вносить коррективы в свой список. Гороскоп, чтобы избежать проблем, рекомендует знаку зодиака полагаться на голос разума. Звезды Весам советуют обходить сегодня стороной крупные торговые центры, велика вероятность того, что у знака зодиака украдут деньги. Гороскоп Весам рекомендует сегодня быть предельно осторожными, ибо есть риск получения травмы, которая потребует длительного лечения.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

У Скорпионов 28 июня возможен непредсказуемый поворот в судьбе. У знака зодиака сегодня появится возможность прибыльной подработки, тем не менее ему нужно воздержатся от авантюристичных дел, махинаций и спекуляций. День полон хлопот и суеты – гороскоп советует Скорпионам не расстраиваться, очень скоро все изменится к лучшему. Вечер знаку зодиака лучше провести в кругу родных – хорошее время для встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует Скорпионам избегать сегодня перенапряжения, способного привести к стрессу – знаку зодиака нужно копить силы для будущих свершений.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцам 28 июня не заключать крупные финансовые сделки, а также не совершать дорогостоящие покупки. Сегодня повезет тем представителям знака зодиака, которые играют в лотерею или в азартные игры. Стрельцам гороскоп советует урегулировать как можно скорее споры с родственниками, в противном случае есть риск, что конфликт доведет до разрыва. Звезды советуют Стрельцам 28 июня пересмотреть свой рацион и не есть много сладких или мучных блюд, чтобы избежать несварения желудка.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Гороскоп Козерогам не рекомендует 28 июня улаживать спорные вопросы, особенно если они касаются больших денег или недвижимости - есть риск проиграть дело в суде. Неблагоприятно сегодня для оформления банковского кредита. Благоприятно сегодня и для новых любовных отношений - романтический ужин знаку зодиака лучше отложить на более удачное время. Вечер Козерогам лучше провести в кругу родных – хорошее время для встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует знаку зодиака избегать сегодня перенапряжения – благоприятно отразятся на здоровье пешие прогулки на свежем воздухе.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Космос Водолеям поможет 28 июня продемонстрировать свои таланты окружающим – знак зодиака должен без ложной скромности проявить себя в полной мере. У Водолеев сегодня могут появиться полезные знакомства, которые будут способствовать дальнейшему продвижению знака зодиака по карьерной лестнице. Есть вероятность, что недоброжелатели попытаются рассорить Водолеев с любимым человеком – это произойдет, если знак зодиака будет готов поверить в провокацию.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп Рыбам советует 28 июня быть внимательными при работе с официальными бумагами, ибо велика вероятность ошибки. Знаку зодиака не стоит сегодня давать безрассудных обещаний, так как выполнить их не сможет. Путешествие подарит Рыбам незабываемые знакомства, а одно из них может перерасти в серьезные отношения. Гороскоп Рыбам рекомендует использовать каждую возможность для отдыха – знаку зодиака необходимо накопить силы перед предстоящими испытаниями.

Материал подготовлен на основе открытых источников