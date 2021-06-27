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Летучая мышь

Новый смертельно опасный вирус обнаружили в Индии

© photo: Sputnik / Vyacheslav Bobkov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1938)
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Sputnik Грузия
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Уровень летальности при заражении вирусом Нипах составляет от 40 до 75%, а лекарства или вакцины от этого вируса не существует

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус, который обычно находят у летучих лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире. Заражение происходит при употреблении в пищу фруктов, на которые попала слюна зараженного животного. Уровень летальности составляет от 40 до 75%, а лекарства или вакцины от этого вируса не существует.

ტედროს ადანომ გებრეიესუსი
© AP Photo / Jonathan Gibbons
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Ранее в Индии были зафиксированы четыре вспышки вируса Нипах. Впервые это заболевание выявили в штате Западная Бенгалия в 2001, спустя еще шесть лет в этом же штате произошла еще одна вспышка. В 2018-м (тогда, по данным медиков, на юге Индии погибли не менее 14 человек) и 2019-м вирус обнаружили в штате Керала. 

Исследователи отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, обитающих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК вируса Нипах и антитела к нему.

Летучая мышь
© photo: Sputnik / Vyacheslav Bobkov
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"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживают большие человеческие популяции",  – отмечается в статье.

Ученые добавили, что это открытие нуждается в дальнейшем изучение: учитывая небольшую выборку летучих мышей, из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов.

Специалисты считают, что Нипах в отличие от Sars-CoV-2 не так быстро передается от человека к человеку. Симптомы схожи с другими заболеваниями, например японским энцефалитом и малярией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1938)
Теги:
Вирус Нипах, Индия

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