Новый смертельно опасный вирус обнаружили в Индии

Уровень летальности при заражении вирусом Нипах составляет от 40 до 75%, а лекарства или вакцины от этого вируса не существует

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус, который обычно находят у летучих лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире. Заражение происходит при употреблении в пищу фруктов, на которые попала слюна зараженного животного. Уровень летальности составляет от 40 до 75%, а лекарства или вакцины от этого вируса не существует.

Ранее в Индии были зафиксированы четыре вспышки вируса Нипах. Впервые это заболевание выявили в штате Западная Бенгалия в 2001, спустя еще шесть лет в этом же штате произошла еще одна вспышка. В 2018-м (тогда, по данным медиков, на юге Индии погибли не менее 14 человек) и 2019-м вирус обнаружили в штате Керала.

Исследователи отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, обитающих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК вируса Нипах и антитела к нему.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживают большие человеческие популяции", – отмечается в статье.

Ученые добавили, что это открытие нуждается в дальнейшем изучение: учитывая небольшую выборку летучих мышей, из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов.

Специалисты считают, что Нипах в отличие от Sars-CoV-2 не так быстро передается от человека к человеку. Симптомы схожи с другими заболеваниями, например японским энцефалитом и малярией.