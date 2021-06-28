Сколько потребуется времени для создания вакцин против новых штаммов COVID

Так называемый индийский штамм был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида

ТБИЛИСИ, 28 июн - Sputnik. Если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, в НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые вакцины за неделю, заявил директор Центра Александр Гинцбург, сообщает Sputnik Беларусь.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

"Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", – пояснил специалист, отметив, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будете создаваться в течение недели.

Вместе с тем он подчеркнул, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.

Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.