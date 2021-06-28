Гороскоп на сегодня 29 июня 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 29 июня, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь смелые идеи, сменить работу на более доходную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Космос Овнам 29 июня обещает удачу – знак зодиака может сегодня строить долгосрочные планы и браться за самые смелые проекты. Гороскоп не рекомендует Овнам сегодня играть в азартные игры и совершать необдуманные поступки, ибо фортуна переменчива и знак зодиака окажется в серьезном проигрыше. Овнам от любовных приключений 29 июня лучше воздержаться и не назначать свидания – они могут быть неудачными.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 29 июня гороскоп рекомендует совершенствоваться и повышать свою квалификацию. Перед знаком зодиака такой подход откроет 29 июня перспективы для карьерного роста. Семейных Тельцов сегодня ожидают новые интересные знакомства. Но гороскоп Тельцам рекомендует не переходить грань дозволенного, иначе знак зодиака станет объектом для ревности своей второй половинки.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Для Близнецов 29 июня благоприятно в плане проведения переговоров и обсуждения дальнейших планов. Гороскоп советуют представителям знака зодиака быть предельно аккуратными во время принятия серьезных решений, чтобы не нарваться на конфликт с начальством. Вечер Близнецам желательно посвятить отдыху и уходу за своей внешностью. Семейных представителей знака зодиака ожидает серьезное испытание – им потребуется принять важные решения в любовных делах.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку звезды 29 июня не советуют приниматься сразу за несколько дел. При таком раскладе знак зодиака едва ли достигнет результата, а грамотно расставленные приоритеты – это гарантия удачи. Гороскоп Раку рекомендует больше времени сегодня проводить в компании родных и близких людей, ибо поддержка тех, кому вы дороги, поможет преодолеть любые трудности. С пользой проведут 29 июня романтически настроенные Раки. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться сегодня от длительного купания в холодной воде – переохлаждение может привести к простуде.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Льва 29 июня ждет разочарование, если он будет пытаться делать несколько дел одновременно. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сосредоточиться, поскольку сегодня возможны неожиданности. Звезды советуют Львам сегодня не переутомляться и позволить себе расслабиться. Знаку зодиака сегодняшний день лучше провести с семьей и уделить больше внимания партнеру, которого обижает ваше невнимание. Звезды советуют Львам отказаться от материальных соблазнов, чтобы приблизить мечту еще на один шаг.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 29 июня сложно будет добиться чего-нибудь самостоятельно. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься сегодня совместной работой, проводить встречи и диалог с партнерами. Для Дев, занимающихся творческой деятельностью, благоприятна сегодня реализация новых проектов. Они значительно улучшат финансовое положение знака зодиака. Гороскоп рекомендует Девам воздержаться сегодня для шопинга и отложить любые покупки на более благоприятное время.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Гороскоп Весам советует 29 июня сосредоточится на поставленной цели и реализовать сегодня свои способности и таланты. У знака зодиака сегодня появится возможность познакомиться с влиятельными людьми и сблизиться с ними. Гороскоп рекомендует Весам делать сегодня дыхательную гимнастику и соблюдать умеренную диету. Сегодня высока вероятность подхватить инфекцию, поэтому звезды советуют знаку зодиака не ездить в общественном транспорте и избегать многолюдных помещений.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Материальные перспективы Скорпионов 29 июня могут стать более радужными. Сегодня представителям знака зодиака лучше всего сосредоточиться на своей работе, а в случае успеха перед ними откроются совершенно новые, захватывающие перспективы. Для Скорпионов сегодня благоприятный день в целом. Знак зодиака может приступить к ответственным делам, заняться шопингом, встречаться с друзьями и близкими, устроить инвентаризацию своих вещей или сходить в салон красоты.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп Стрельцам рекомендует 29 июня принимать решения, опираясь только на интуицию, которая сегодня не подведет. Звезды советуют знаку зодиака не пренебрегать сегодня советами проверенных друзей. Возможно Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение, однако вероятны конфликт с начальством и недоразумения с коллегами из-за упрямства или излишней настойчивости. По гороскопу для представителей знака зодиака 29 июня наступает подходящее время для физической активности – Стрельцам сегодня лучше отправится за город и отдохнуть пару дней на свежем воздухе.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Звезды Козерогам советуют 29 июня мобилизовать все свои силы. Ситуация на работе обострится, и знаку зодиака придется работать сразу над несколькими срочными проектами. В распоряжении Козерогов окажется небольшая сумма, на получение которой они не рассчитывали. Гороскоп рекомендует знаку зодиака при первой возможности расплатиться с долгами. Космос обещает Козерогам сегодня встречу с интересным человеком, и что обычное знакомство может перейти в нечто большее.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 29 июня придется кардинально изменить свои планы и обременить себя рядом новых обязанностей. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воплотить свои планы в жизнь без посторонней помощи, доверяя только своей проницательности. Финансовые проблемы Водолеев могут помешать сегодня рабочему процессу. Причиной усталости и кардиопроблем знака зодиака могут послужить переутомление и излишние переживания, поэтому гороскоп рекомендует Водолеям сохранять спокойствие и периодически отдыхать.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

У Рыб 29 июня появится возможность воплотить в жизнь давно намеченные планы – у знака зодиака появится надежный союзник, на которого он сможет положиться. Гороскоп рекомендует Рыбам не принимать поспешных решений, касающихся финансов, чтобы в спешке не потерять крупную сумму денег. Звезды Рыбам советуют 29 июня забыть о серьезных проблемах – лучшим занятием для знака зодиака сегодня станет прогулка в парке, поход в зоопарк, кино или на выставку, которое принесет им удовлетворение.

Материал подготовлен на основе открытых источников