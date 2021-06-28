Гороскоп на сегодня 29 июня 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 29 июня, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь смелые идеи, сменить работу на более доходную, а кого ждет сложный день, полный проблем.
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овен
Космос Овнам 29 июня обещает удачу – знак зодиака может сегодня строить долгосрочные планы и браться за самые смелые проекты. Гороскоп не рекомендует Овнам сегодня играть в азартные игры и совершать необдуманные поступки, ибо фортуна переменчива и знак зодиака окажется в серьезном проигрыше. Овнам от любовных приключений 29 июня лучше воздержаться и не назначать свидания – они могут быть неудачными.
Телец
Тельцам 29 июня гороскоп рекомендует совершенствоваться и повышать свою квалификацию. Перед знаком зодиака такой подход откроет 29 июня перспективы для карьерного роста. Семейных Тельцов сегодня ожидают новые интересные знакомства. Но гороскоп Тельцам рекомендует не переходить грань дозволенного, иначе знак зодиака станет объектом для ревности своей второй половинки.
Близнецы
Для Близнецов 29 июня благоприятно в плане проведения переговоров и обсуждения дальнейших планов. Гороскоп советуют представителям знака зодиака быть предельно аккуратными во время принятия серьезных решений, чтобы не нарваться на конфликт с начальством. Вечер Близнецам желательно посвятить отдыху и уходу за своей внешностью. Семейных представителей знака зодиака ожидает серьезное испытание – им потребуется принять важные решения в любовных делах.
Рак
Раку звезды 29 июня не советуют приниматься сразу за несколько дел. При таком раскладе знак зодиака едва ли достигнет результата, а грамотно расставленные приоритеты – это гарантия удачи. Гороскоп Раку рекомендует больше времени сегодня проводить в компании родных и близких людей, ибо поддержка тех, кому вы дороги, поможет преодолеть любые трудности. С пользой проведут 29 июня романтически настроенные Раки. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться сегодня от длительного купания в холодной воде – переохлаждение может привести к простуде.
Лев
Льва 29 июня ждет разочарование, если он будет пытаться делать несколько дел одновременно. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сосредоточиться, поскольку сегодня возможны неожиданности. Звезды советуют Львам сегодня не переутомляться и позволить себе расслабиться. Знаку зодиака сегодняшний день лучше провести с семьей и уделить больше внимания партнеру, которого обижает ваше невнимание. Звезды советуют Львам отказаться от материальных соблазнов, чтобы приблизить мечту еще на один шаг.
Дева
Девам 29 июня сложно будет добиться чего-нибудь самостоятельно. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься сегодня совместной работой, проводить встречи и диалог с партнерами. Для Дев, занимающихся творческой деятельностью, благоприятна сегодня реализация новых проектов. Они значительно улучшат финансовое положение знака зодиака. Гороскоп рекомендует Девам воздержаться сегодня для шопинга и отложить любые покупки на более благоприятное время.
Весы
Гороскоп Весам советует 29 июня сосредоточится на поставленной цели и реализовать сегодня свои способности и таланты. У знака зодиака сегодня появится возможность познакомиться с влиятельными людьми и сблизиться с ними. Гороскоп рекомендует Весам делать сегодня дыхательную гимнастику и соблюдать умеренную диету. Сегодня высока вероятность подхватить инфекцию, поэтому звезды советуют знаку зодиака не ездить в общественном транспорте и избегать многолюдных помещений.
Скорпион
Материальные перспективы Скорпионов 29 июня могут стать более радужными. Сегодня представителям знака зодиака лучше всего сосредоточиться на своей работе, а в случае успеха перед ними откроются совершенно новые, захватывающие перспективы. Для Скорпионов сегодня благоприятный день в целом. Знак зодиака может приступить к ответственным делам, заняться шопингом, встречаться с друзьями и близкими, устроить инвентаризацию своих вещей или сходить в салон красоты.
Стрелец
Гороскоп Стрельцам рекомендует 29 июня принимать решения, опираясь только на интуицию, которая сегодня не подведет. Звезды советуют знаку зодиака не пренебрегать сегодня советами проверенных друзей. Возможно Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение, однако вероятны конфликт с начальством и недоразумения с коллегами из-за упрямства или излишней настойчивости. По гороскопу для представителей знака зодиака 29 июня наступает подходящее время для физической активности – Стрельцам сегодня лучше отправится за город и отдохнуть пару дней на свежем воздухе.
Козерог
Звезды Козерогам советуют 29 июня мобилизовать все свои силы. Ситуация на работе обострится, и знаку зодиака придется работать сразу над несколькими срочными проектами. В распоряжении Козерогов окажется небольшая сумма, на получение которой они не рассчитывали. Гороскоп рекомендует знаку зодиака при первой возможности расплатиться с долгами. Космос обещает Козерогам сегодня встречу с интересным человеком, и что обычное знакомство может перейти в нечто большее.
Водолей
Водолеям 29 июня придется кардинально изменить свои планы и обременить себя рядом новых обязанностей. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воплотить свои планы в жизнь без посторонней помощи, доверяя только своей проницательности. Финансовые проблемы Водолеев могут помешать сегодня рабочему процессу. Причиной усталости и кардиопроблем знака зодиака могут послужить переутомление и излишние переживания, поэтому гороскоп рекомендует Водолеям сохранять спокойствие и периодически отдыхать.
Рыбы
У Рыб 29 июня появится возможность воплотить в жизнь давно намеченные планы – у знака зодиака появится надежный союзник, на которого он сможет положиться. Гороскоп рекомендует Рыбам не принимать поспешных решений, касающихся финансов, чтобы в спешке не потерять крупную сумму денег. Звезды Рыбам советуют 29 июня забыть о серьезных проблемах – лучшим занятием для знака зодиака сегодня станет прогулка в парке, поход в зоопарк, кино или на выставку, которое принесет им удовлетворение.
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