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Постные дни в июле 2021: православный календарь питания по дням

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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В июле продолжается Петров пост, начавшийся 28 июня 2021 года – он готовит христиан ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который по церковному календарю ежегодно празднуют 12 июля

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в июле, что можно и нельзя есть по дням, а также о православном календаре питания на второй летний месяц.

Постные дни в июле 2021

Петров пост по церковному календарю продлиться по 11 июля включительно – первый летний пост, в отличие от Великого и Успенского, не такой строгий.

В третью, четвертую и пятую неделю июля верующие будут поститься только по средам и пятницам. В среду постный день установлен, как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

Постные дни в июле выпадают на 1-11, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 числа.

შემწვარი თევზის კერძი
© CC0 / Pixabay
შემწვარი თევზის კერძი

По строгости в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с растительным маслом и вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.

Физическое очищение и отказ от некоторых продуктов – одна из важных составляющих Великого поста.

Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов. А для этого в постные дни необходимо молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.

Календарь питания по дням

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В июле в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.

В определенные постные дни в июле можно также есть рыбу и рыбные продукты. В частности, рыбу в июле можно есть 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 числа.

Сервировка стола в ресторане Метрополь.
© photo: Sputnik / Vladimir Bogatyrev
Сервировка стола в ресторане "Метрополь".

Строго поститься нельзя тяжелобольным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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