Гороскоп на сегодня 1 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 1 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 1 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Звезды 1 июля Овнам не советуют ввязываться в сомнительные или рискованные финансовые операции, так как последствия могут быть для знака зодиака самыми плачевными. Сегодня подходящий период строить планы на будущее и обсудить их с человеком, который дает дельные советы в таких вопросах. Гороскоп рекомендует Овнам, считающим, что их не понимают, сдерживать раздражительность, чтобы избежать конфликтов.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Гороскоп Тельцам рекомендует 1 июля воздержатся от активных инициатив и действий. Представителей знака зодиака сегодня могут настигнуть нерешенные проблемы и помешать их дальнейшей профессиональной деятельности. Вероятны конфликтные ситуации, поэтому Тельцы должны быть сдержанными и по возможности сократить общение, а вечер провести в кругу родных и близких.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам коммуникабельность и общительность поможет 1 июля привлечь к проектам новых партнеров. Неожиданные проблемы могут сегодня существенно затормозить все начинания Близнецов, которые знак зодиака сможет решить с помощью чувства юмора и изобретательности. Гороскоп советует Близнецам оставаться рациональными, чтобы принять единственно правильное решение по каждому вопросу.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раков 1 июля ждет неблагоприятный день. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не совершать сегодня финансовых операций. В тоже время космос обещает Раку небольшой, но очень приятный сюрприз, способный радикально улучшить настроение. Звезды советуют Ракам сделать усилие и избавиться от того, что будет их сегодня расстраивать или беспокоить. Самочувствие Раков может ухудшиться – вечер знаку зодиака предпочтительнее провести в одиночестве, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам по гороскопу 1 июля нужно избегать рискованных и сомнительных финансовых операций, в которые может втянуть знак зодиака стремление к признанию и похвалам. Звезды советуют Львам, прежде чем предпринять какой-либо важный шаг, задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму. Гороскоп рекомендует Львам сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов с близкими людьми.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 1 июля ждет удачный день – представители знака зодиака смогут привлечь сегодня к своим проектам новых союзников, что позволит им найти новый источник заработка. Звезды Девам не советуют обращать сегодня внимание на мелкие детали – главное сдать проект формально, а потом уже отшлифовать его. Девам гороскоп рекомендует вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть родных людей.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Гороскоп Весам рекомендует 1 июля реализовать намеченные планы, а также по возможности избегать контактов со скользкими людьми. Весы, при решении семейных проблем, сегодня могут рассчитывать на помощь и поддержку близких людей. Вечер представители знака зодиака могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через Интернет сегодня лучше отказаться, так как товар может оказаться не таким, как его показали.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Звезды Скорпионам советуют, прежде чем начинать какие-то действия 1 июля, направленные на свое будущее, еще раз хорошо подумать. Скорпионам сегодня нужно трудиться засучив рукава, забыв об отдыхе. Благоприятно сегодня для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, правда, возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. Гороскоп советует знаку зодиака провести вечер в кругу родных и близких.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

У Стрельцов 1 июля появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы – представители знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Гороскоп Стрельцам рекомендует принимать сегодня решение самостоятельно, положившись только на свою интуицию. Личная жизнь знака зодиака, возможно, переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Планеты 1 июня расположены к Козерогам – подходящий день для знака зодиака определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров, что позволит им найти новый источник заработка. Самый эффективный способ для Козерогов поддерживать сегодня связь с другими людьми – расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. В противном случае Козероги будут чувствовать раздражение, не говоря уже о том, что общаться им придется с людьми, с которыми не сходятся во вкусах.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеев 1 июля ждет сложный день, полный недоразумений и конфликтов. Вероятны конфликты и в семье – гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься только неотложными житейскими делами. Звезды Водолеев предостерегают от крупных расходов, ибо вместо удачного вложения средств они могут быть сегодня втянуты в достаточно сомнительную сделку. В затруднительной ситуации гороскоп знаку зодиака рекомендует спросить совета у человека, которому доверяет.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп Рыбам советует 1 июля сохранить с начальством формальные отношения и не переходить на приватные, которые в дальнейшем помешают знаку зодиака в продвижении по службе. Рыб ожидают сегодня приятные знакомства. Их общество будет приятно многим, что прибавит знаку зодиака уверенности в себе. Гороскоп Рыбам рекомендует больше времени уделять собственной персоне и партнеру – сходить в элитный ресторан или просто прогуляться на свежем воздухе.

Материал подготовлен на основе открытых источников