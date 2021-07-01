Гороскоп на сегодня 2 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 2 июля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 2 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнов 2 июля ждет сложный день. Знаку зодиака избежать неприятностей на работе поможет сегодня интуиция. Звезды не советуют Овнам рассчитывать сегодня на чью-то помощь – все преграды знаку зодиака придется преодолевать самостоятельно. Категоричность в суждениях и несдержанность Овнов в поступках неблагоприятно отразятся на отношениях с близким человеком. Чтобы уладить конфликты, гороскоп рекомендует знаку зодиака умерить гордыню. Одиноким Овнам космос обещает сегодня бурный, но непродолжительный роман.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцам гороскоп рекомендует 2 июля заниматься только неотложными делами. Знаку зодиака сегодня нужно воздерживаться от скандалов и конфликтов на работе. Конфликт возможен и в отношениях с близким человеком, который перерастет в затяжную ссору. Поэтому Тельцам, чтобы избежать разногласий с коллегами и родственниками, нужно перенести все важные разговоры на следующую неделю. Благоприятно сегодня для активного отдыха, путешествий или прогулок на свежем воздухе.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецов 2 июля ждет удачный день. Представители знака зодиака могут заниматься как коллективным, так и индивидуальным трудом. По гороскопу благоприятно сегодня для общения с друзьями и приема гостей. Вечером вероятны конфликты в семье – вспышка ревности перерастет в ссору между супругами. Знаку зодиака нужно провести как можно больше времени на свежем воздухе – Близнецы могут отправиться за город или просто прогуляться по парку. У одиноких представителей знака зодиака ожидаются изменения в личной жизни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Работа от Рака 2 июля потребует максимальной отдачи. Гороскоп рекомендует знаку зодиака соблюдать сегодня во всем меру и не перенапрягаться, чтобы не истощить свои физические силы. Раку, по гороскопу, нужно приготовиться к неприятному разговору, так как могут нагрянуть кредиторы, у которых знак зодиака занимал деньги. Раку следует уделять внимание окружающим его людям, так как в последнее время знак зодиака был настолько сосредоточен на работе, что полностью забыл о родных и близких.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам 2 июля космос преподнесет приятный сюрприз – представители знака зодиака смогут заключить выгодную сделку, а также получить предложение перейти на более интересную работу. Гороскоп рекомендует Львам избавиться от привычки тратить деньги на ненужные вещи, так как в скором времени им потребуется крупная сумма. Семейным представителям знака зодиака звезды советуют свободное время посвятить второй половинке и совместной развлекательной программе. А одиноким Львам, чтобы добиться счастья, нужно взять ответственность за свою жизнь в собственные руки.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Девам по гороскопу 2 июля лучше отказаться от капиталовложений, чтобы не понести финансовый ущерб. Взаимоотношения знака зодиака с партнерами и коллегами могут осложниться, поэтому гороскоп рекомендует Девам отказаться сегодня от активных действий. Воздержаться знаку зодиака следует и от резких высказываний, о которых потом Девы могут пожалеть. Провести этот сложный день знаку зодиака космос советует в кругу родных – Девы почувствуют, как семейный уют заряжает их энергией и помогает набраться сил.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам 2 июля звезды сулят удачу – помогут знаку зодиака в этом умение ладить с людьми и строить доверительные отношения в команде. Гороскоп предсказывает, что сегодня высока вероятность финансовых потерь и советует Весам принять соответствующие меры. А вот от резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть, знаку зодиака лучше избежать. Гороскоп не рекомендует Весам рассчитывать сегодня на успех и в любовных делах. Знаку зодиака лучше позаботиться о своем здоровье – проблем с суставами и позвоночником поможет избежать курс лечебной гимнастики.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

К Скорпионам космос 2 июля благосклонен и обещает сегодня массу сюрпризов знаку зодиака. В тоже время гороскоп не рекомендует Скорпионам начинать 2 июля новые проекты и предлагает отложить их до следующей недели. Благоприятно сегодня для покупок и приобретений, а также объяснения в любви. Высока вероятность, что признание представителей знака зодиака будет принято благосклонно. Гороскоп рекомендует Скорпионам не пренебрегать утренней зарядкой, так как организм нуждается в дополнительных движениях.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцам 2 июля придется работать засучив рукава и весь день копаться в бумагах, чтобы найти ошибку, которая влечет за собой существенные финансовые потери. У знака зодиака сегодня возможны конфликты с людьми, от которых зависит финансовое положение Стрельцов. К крупным финансовым потерям также могут привести непорядочность партнеров или ложные обещания. Неблагоприятно 2 июля и в супружеских отношениях – отдалиться могут даже стабильные пары. Поэтому звезды не советуют знаку зодиака принимать сегодня важные решения, связанные с личными отношениями.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Звезды Козерогам советуют отложить на несколько дней принятие серьезных решений. Знаку зодиака нужно воздержатся от активных действий в профессиональной деятельности, так как могут открыться новые неожиданные обстоятельства. Чтобы избежать обмана, Козероги должны делать все самостоятельно и не ждать помощи от близких или партнеров. Вероятны сегодня неожиданные проблемы, которые существенно ухудшат финансовое положение знака зодиака и отразятся негативно на отношениях с близким человеком.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Гороскоп Водолеям рекомендует 2 июля отложить любые финансовые операции на более благоприятное временя. В тоже время космос советует знаку зодиака быть готовым получить желаемое в действительности. Интуиция Водолеев сегодня не подведет и поможет принять правильные решения. Но из-за повышенной агрессивности планет эмоциональное состояние знака зодиака может стать нестабильным и им потребуется поддержка близкого человека. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Водолеям лучше воздержаться от спиртных напитков и не использовать острые и режущие предметы.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Гороскоп Рыбам рекомендует 2 июля сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой занимаемое место, так как думать сегодня о продвижении по служебной лестнице не приходится. Звезды советуют знаку зодиака хорошо обдумать все свои действия и не рубить с плеча, чтобы не случилось. Первую половину дня Рыбам следует посвятить оформлению деловых бумаг и документов, так как вероятны проверки и инспекции. Вечер лучше провести в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака не только возобновятся, но и значительно окрепнут.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников