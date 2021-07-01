Итальянскому футболисту Франческо Тотти не понравилась грузинская кухня – видео

Очень вкусно, интересно и ново – как культовый итальянский футболист познакомился с национальной традиционной кухней Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Итальянский футболист Франческо Тотти вместе со своей супругой побывали в России в грузинском ресторане.

Жена знаменитого футболиста Илари Блази поделилась сторис в своем Instagram от их пребывания в Москве. Судя по видео, в ресторане Блази активно предлагала попробовать Тотти разные блюда грузинской национальной кухни – сациви, пхали и надуги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Однако по кадрам видно, что футболист особо не хочет пробовать что-то новое. Непонятно – из-за того, что уже испробовал много блюд и сыт, или звезде просто не понравилась грузинская кухня.

Франческо Тотти – итальянский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Бывший капитан клуба "Рома", цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Также являлся игроком национальной сборной Италии. Считается одним из лучших итальянских футболистов в истории. Является послом ЮНИСЕФ. Имеет собственную статую в музее мадам Тюссо.

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