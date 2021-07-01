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Обиженный ребенок

Нужно ли наказывать детей? Ответ ученых

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
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Наказывать детей или нет - вот, в чем вопрос. У исследователей из США на эту тему есть своя четкая позиция

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Телесным наказаниям нет - так решили американские ученые, которые уверены, что они физические наказания вредны для воспитания детей, а зачастую они приводят к абсолютно обратным результатам. Их исследование публикует журнал Lancet.

Это надолго
© photo: Sputnik
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Исследователи из США проанализировали множество работ по этому вопросу и пришли к выводу, что насилие ведет к повышению агрессивности и асоциальности ребенка. А во время телесных наказаний родители требуют от своего чада ровно противоположного - подчинения и правильного поведения.

Более того, некоторые исследования показали, что физические наказания усиливают признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.

В частности, одна из работ, проведенная в Колумбии, показала, что малыши, которые подвергались физическому наказанию, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, кто этого избежал.

Ученые советуют родителям альтернативу — к примеру, лишать ребенка игрушек и привилегий.

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Теги:
дети и родители, Дети

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