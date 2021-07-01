В Армении сняли возрастные ограничения для вакцинации "Спутником V"

Ранее российской вакциной могли прививаться лица от 18 до 54 лет, а также лица из группы риска

ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Минздрав Армении отменил возрастные ограничения для вакцинации российским препаратом "Спутник V", сообщает пресс-служба ведомства.

"Вакцинация "Спутник V" может проводиться как в группах риска, так и среди лиц в возрасте 18 лет и старше", – отмечается в сообщении.

В прошлом российской вакциной могли прививаться лица от 18 до 54 лет, в основном медработники, постояльцы и сотрудники центров социального обеспечения.

Также с 1 июля граждане, прошедшие полный курс вакцинации, освобождены от ношения масок в закрытых помещениях.

Вакцинированными считаются граждане, которые получили две дозы препарата от коронавирусной инфекции, зарегистрированы в системе Armed E-Health и имеют QR-код.

По данным на 27 июня число прививок против коронавируса в Армении составило уже 74 814. Причем 58 618 из них – это первая доза вакцины, еще 16 196 – вторая. Вакцинация проводится в учреждениях первичного звена здравоохранения во все дни недели (в субботу и воскресенье – с 10:00 до 16:00). Чтобы пройти вакцинацию, необходимо заранее позвонить в поликлинику, вне зависимости от места учета, и записаться на процедуру. Получить прививку могут также иностранные граждане. Процедура бесплатная.

Сейчас в Армении ведется вакцинация препаратами "Спутник-V", AstraZeneca и китайским Coronavac. Ведутся переговоры о закупке вакцины Johnson&Johnson.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале