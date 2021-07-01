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Люди у пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19

В Москве началась повторная вакцинация от COVID-19

© photo: Sputnik / Ilya Naimushyn
Общество
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Sputnik Грузия
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Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. В российской столице стартовала повторная вакцинация от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на московское правительство.

Согласно новому протоколу, в сложные эпидемиологические периоды прививаться надо каждые шесть месяцев, при благоприятной ситуации – раз в год.

"Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад", – сказано в релизе.

Это может быть либо "Спутник V", либо "Спутник Лайт". При этом неважно, какой препарат использовали в первый раз. В Москве открыты 20 пунктов вакцинации. 

Также медики советуют привиться тем, кто переболел более полугода назад независимо от наличия и уровня антител.

В конце сообщения Собянин призывает москвичей не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту, что "крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта".

Он также признался, что сам уже ревакцинировался.

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