Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 3 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому готовит испытания.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 3 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов гороскоп 3 июля призывает быть начеку и постараться сохранить свое место под солнцем, на которое претендуют несколько конкурентов. Звезды знаку зодиака советуют не заключать пари и не играть на деньги, ибо удача в денежных делах сегодня явно не на стороне Овнов. По гороскопу знаку зодиака сегодня предстоит принять важное решение, которое может изменить личную жизнь Овнов.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Космос благоволит к Тельцам 3 июля – представители знака зодиака смогут воплотить сегодня в жизнь самые смелые планы. Гороскоп Тельцам советует вторую половину дня посвятить отдыху, общению с друзьями и приему гостей, то есть потратить деньги и время на себя и свои увлечения. Звезды знаку зодиака сулят удачу и на любовном фронте. Одиноких Тельцов ждет романтический вечер.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецов 3 июля ждет сложный день, полный обид и конфликтов. Знаку зодиака сегодня нужно рассчитывать только на собственные знания и опыт, чтобы не быть обманутым. Близнецам следует сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов и ссор на работе и в семье. Гороскоп Близнецам рекомендует заниматься сегодня только неотложными житейскими делами и посвятить день активному отдыху в приятной компании.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Космос Раку 3 июля благоволит. Знаку зодиака любые дела будут удаваться с первого раза. Удачно сегодня и для крупных покупок. Раки смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Эмоциональная жизнь знака зодиака постепенно приходит в норму, правда на личном фронте не все гладко. Чтобы избежать ссор с партнером, Раку звезды советуют воздержаться от обсуждения недостатков друг друга.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам звезды 3 июля сулят удачу – знак зодиака сможет удачно развивать самые разные направления в бизнесе, в том числе и самые смелые. В тоже время гороскоп советует Львам сегодня не заниматься важными делами, чтобы не нарваться на конфликты с коллегами и близкими людьми. Благоприятно сегодня и для активного отдыха на свежем воздухе и длительных прогулок.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

По гороскопу Дев 3 июля ждет удачный день. Сегодня возрастают творческие способности, дар убеждения и личное обаяние знака зодиака. Благоприятно сегодня для физических нагрузок и длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Некоторая нестабильность характерна для личных отношений Дев – поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Гороскоп Весам рекомендует 3 июля посвятить самообразованию - знак зодиака, приобретая новые знания и навыки, сможет увеличить собственную ценность в глазах окружающих. А вот вечер лучше посвятить личной жизни. Одиноких Весов ждет интересное знакомство, а взаимоотношения семейных знаков зодиака значительно укрепятся.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам гороскоп 3 июля рекомендует не обременять себя долговыми обязательствами и не брать кредиты для приобретения дорогих вещей. Одинокие представители знака зодиака смогут сегодня помириться с партнером и возобновить отношения. Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, гороскоп советует заняться спортом и с легких упражнений начать корректировать свою фигуру.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам космос 3 июля обещает яркий, красочный день, наполненный позитивными событиями. Некоторых представителей знака зодиака к неординарным поступкам может подтолкнуть неудержимое желание быстро продвинуться по службе. Благоприятно сегодня для Стрельцов и в личной жизни. Отношения сформировавшихся пар углубляются, а свободных представителей знака зодиака ждет романтический вечер.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

По гороскопу Козерогов 3 июля ждут трудности в профессиональной деятельности – решить проблемы знаку зодиака поможет личный опыт. У Козерогов появится возможность заработать там, где знак зодиака и не ждал, хотя гороскоп рекомендует ради быстрого заработка не пренебрегать основной работой. Благоприятно 3 июля для активного отдыха – длительная прогулка на свежем воздухе восстановит силы Козерогов.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Звезды Водолеям 3 июля обещают встречу с влиятельным человеком, который поможет знаку зодиака сделать карьеру. В тоже время гороскоп предостерегает Водолеев от участия в финансовых операциях с высоким риском, которые могут разорить представителей знака зодиака. Водолеям желательно также воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам по гороскопу 3 июля нужно быть разборчивыми в выборе компаньонов и не посещать массовых мероприятий и увеселительных заведений. Звезды знаку зодиака советуют 3 июля провести в семейном кругу и пораньше лечь спать. Рыбам гороскоп рекомендует беречь здоровье – особое внимание знаку зодиака нужно уделить щитовидке и печени. Рыбы могут использовать благоприятное время для начала диеты.

Материал подготовлен на основе открытых источников