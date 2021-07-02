Власти США ввели мораторий на смертную казнь

Федеральное правительство при бывшем президенте Трампе в 2020 году возобновило федеральные казни в Соединенных Штатах

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне, передает РИА Новости.

Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и справедливое и гуманное обращение, отмечается в заявлении прокурора.

Гарланд сообщил, что внутренний обзор политики Минюста будет включать "риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала" – препарата, который использовался во время администрации Дональда Трампа для смертельных инъекций.

Федеральное правительство при бывшем президенте Трампе в 2020 году возобновило федеральные казни в Соединенных Штатах. Всего за время президентства Трампа на федеральном уровне было проведено 13 казней.

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