Все семьи с детьми в России получат единовременные выплаты

Денежные выплаты будут осуществляться с августа по декабрь 2021 года. Сумму выплат не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей (около 135 долларов) семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет, передает РИА Новости.

Для того, чтобы получить выплату, необходимо быть гражданином России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.

Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами денежные выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.

Сумму выплат не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.

Владимир Путин поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале