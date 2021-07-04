Гороскоп на сегодня 5 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 5 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 5 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам космос обещает 5 июля финансовую удачу – знак зодиака сегодня ждет удачная покупка. Овнам придется сегодня работать сверхурочно, результат будет зависеть только от профессионализма знака зодиака. Личная жизнь Овнов заметно наладится – представителей знака зодиака ждет сегодня романтическое свидание. В то же время Овнам гороскоп советует воздержаться от критики и споров, чтобы случайно кого-то не обидеть.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Космос Тельцам 5 июля сулит удачу в новых начинаниях, требующих от знака зодиака решительности и быстрых действий. Но гороскоп Тельцам рекомендует не колебаться слишком долго, чтобы не упустить свой шанс. Серьезные перестановки на работе могут принести знаку зодиака пользу, но Тельцам следует остерегаться быть втянутыми в интригу. В личной жизни знака зодиака предвидится неожиданное приятное событие.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам звезды обещают 5 июля благоприятный, но ответственный день – знак зодиака ждет повышение по службе. Гороскоп Близнецам рекомендует избегать экспериментов и браться сегодня только за те дела, в которых они полностью разбираются. Близнецам дается масса шансов, чтобы преуспеть и стать счастливыми – представители знака зодиака могут заняться творчеством, но гороскоп рекомендует им воздержаться сегодня от реализации серьезных проектов.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Космос Раку готовит 5 июля сюрпризы – представителей знака зодиака ждет сегодня предложение о более выгодной работе и улучшение финансового положения. Гороскоп рекомендует Ракам обуздать свою импульсивность и непоследовательность в делах, чтобы избежать неприятностей. Одиноким представителям знака зодиака предстоит сегодня романтическое свидание или встреча с давней симпатией.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Космос сулит Львам 5 июля удачу - идеи представителей знака зодиака способны сегодня принести быстрый и весомый результат, а организаторские способности помогут их реализовать. Гороскоп Львам советует соблюдать сегодня осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела, так как велика вероятность случайной неудачи, в результате которой состояние знака зодиака ухудшится. Поэтому Львам нужно позаботиться сегодня о здоровье - не нервничать и заниматься спортом.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам гороскоп не рекомендует останавливаться на достигнутом - упорство и воображение представителей знака зодиака ускорят реализацию проектов. Звезды предсказывают Девам появление влиятельных людей, которые помогут знаку зодиака в любых начинаниях. Но не все гладко на личном фронте Дев - проблемы у знака зодиака возникнут в семье или с ближайшими родственниками. По гороскопу причиной всех конфликтов служит чрезмерная независимость Дев, характер знака зодиака и отстранение от домашних проблем.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Сложный день ждет Весов 5 июля - от представителей знака зодиака удача может отвернуться в любой момент. Гороскоп рекомендует Весам быть сдержаннее и поскорее закончить все ранее начатые дела, чтобы избежать проблем. Спорт отвлечет представителей знака зодиака от грустных мыслей, и Весы с новыми силами возьмутся за работу, которую сделать нужно было еще вчера. Гороскоп знаку зодиака советует, забыв о рабочих проблемах, посвятить 5 июля активному отдыху в кругу родных и близких.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Космос 5 июля поможет Скорпионам реализовать свои творческие способности. Смелость и неожиданность решений знака зодиака поразят окружающих, однако гороскоп рекомендует Скорпионам быть поосторожнее с незнакомыми людьми, так как новые знакомства сегодня могут иметь негативные последствия. Гороскоп советует знаку зодиака заниматься сегодня индивидуальной работой и рассматривать все проблемы хладнокровно.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам 5 июля предстоит принять серьезные решения, поэтому гороскоп не советует знаку зодиака сегодня экспериментировать, лучше действовать только проверенными способами. Стрельцов порадуют достигнутые успехи и уверят в своих возможностях несмотря на то, что знак зодиака за признанием и славой не гонится. Стрельцы, как обычно, столкнутся с дилеммой в любви – гороскоп советует представителям знака зодиака не увлекаться эфемерными сценариями, а прислушаться к своим инстинктам и потом действовать.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Гороскоп Козерогам рекомендует не принимать 5 июля решения, способные привести к серьезным изменениям. Удачными будут дела, требующие индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности. Благоприятно Козерогам сегодня для общения – звезды предсказывают появление влиятельных союзников, которые помогут знаку зодиака в любых начинаниях. Однако гороскоп советует присмотреться внимательно к предлагающим помощь и не спешить с выводами.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Звезды Водолеям 5 июля сулят удачу – знак зодиака ожидает оформление важных бумаг, а также деловые и личные свидания. Водолеев сегодня поддержат люди, которых они не считали друзьями. Благоприятна сегодня и творческая деятельность. Гороскоп советует знаку зодиака навестить родных и друзей, которые могут нуждаться в его помощи. Водолеям также нужно отдохнуть и позаботиться о своем здоровье – работая на износ знак зодиака может довести себя до изнеможения.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Космос благоволит 5 июля Рыбам – знаку зодиака звезды сегодня обещают помощь во всех начинаниях. Гороскоп рекомендует Рыбам сегодня с утра привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности. Личная жизнь Рыб сегодня ничем не омрачится - отношения с партнером сложатся гармонично, и они будут довольны и счастливы. Благоприятны сегодня также помолвка и зачатие ребенка.

Материал подготовлен на основе открытых источников