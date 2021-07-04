Папе Римскому предстоит хирургическая операция

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Служба печати Святого престола сообщила, что Папе Римскому предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом
ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в одну из больниц, где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола.
Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении.
По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень, передает РИА Новости.