Папе Римскому предстоит хирургическая операция

Служба печати Святого престола сообщила, что Папе Римскому предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом

ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в одну из больниц, где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола.

Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении.

По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень, передает РИА Новости.