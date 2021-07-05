Угроза засухи в Армении: Пашинян создал специальную комиссию

В Армении создается комиссия для ликвидации последствий возможной засухи. Экологи расходятся в оценке количества накопившейся воды в водохранилищах

ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. В этом году в Армении существует угроза засухи, рассказала в интервью Sputnik Армения эколог Карине Даниелян.

Так специалист прокомментировала решение и. о. премьер-министра Никола Пашиняна о создании межведомственной комиссии. Решением Пашиняна в Армении будет создана межведомственная комиссия для координации работ по предотвращению возможной засухи или маловодья, устранению или смягчению их последствий.

"Угроза засухи есть не только у нас, но и во всем мире. Но с учетом природно-климатических рисков, мы должны уделять больше внимания этой проблеме. Специалисты разных сфер должны вместе понять, что делать дальше, поскольку проблема действительно серьезная", – сказала Даниелян.

Количество воды, собранной в водохранилищах Армении, по ее словам, вызывает беспокойство. А причины маловодья в водоемах разные. По мнению эколога, во-первых, это связано с сухим климатом. Но помимо этого есть еще один интересный момент – вода из водоемов используется, но незаконно. Чтобы не платить за использованную воду, люди прибегают ко всякого рода окольным путям.

"С другой стороны, состояние наших водохранилищ также неудовлетворительное, их необходимо сначала привести в порядок. Плюс ко всему, вода, поступающая в водохранилища, должна проходить короткий путь во избежание потерь", – пояснила эколог.

Даниелян также добавила, что учитывая риск засухи, необходимо предпринять серьезные шаги: изучить и привести в порядок сферу, а также исключить или сократить "левое" использование воды.

Эксперт по водным ресурсам Кнарик Оганесян, в свою очередь, отметила, что мы сталкиваемся с маловодьем вследствие потепления климата. Другими словами, ресурсы поверхностных и подземных вод, которыми мы располагали, уменьшаются.

"Мы не можем надеяться, что получим откуда-то воду. Фактор соседей нужно учитывать. Поэтому мы должны беречь наши водные ресурсы как зеницу ока, и научить наше население правильно пользоваться водой", – сказала она.

По словам Оганесян, горнодобывающая промышленность за последние 20-25 лет зарегистрировала такой рост, что серьезно навредила водным ресурсам.

И все же эксперт отмечает, что несмотря на проблемы водохранилищ, в этом году в водоемах нехватки воды нет.

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