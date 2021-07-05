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Засыхающая река Севджур

Угроза засухи в Армении: Пашинян создал специальную комиссию

© photo: Sputnik / Stringer
Общество
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Sputnik Грузия
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В Армении создается комиссия для ликвидации последствий возможной засухи. Экологи расходятся в оценке количества накопившейся воды в водохранилищах

ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. В этом году в Армении существует угроза засухи, рассказала в интервью Sputnik Армения эколог Карине Даниелян.

Так специалист прокомментировала решение и. о. премьер-министра Никола Пашиняна о создании межведомственной комиссии. Решением Пашиняна в Армении будет создана межведомственная комиссия для координации работ по предотвращению возможной засухи или маловодья, устранению или смягчению их последствий.

"Угроза засухи есть не только у нас, но и во всем мире. Но с учетом природно-климатических рисков, мы должны уделять больше внимания этой проблеме. Специалисты разных сфер должны вместе понять, что делать дальше, поскольку проблема действительно серьезная", – сказала Даниелян.

Количество воды, собранной в водохранилищах Армении, по ее словам, вызывает беспокойство. А причины маловодья в водоемах разные. По мнению эколога, во-первых, это связано с сухим климатом. Но помимо этого есть еще один интересный момент – вода из водоемов используется, но незаконно. Чтобы не платить за использованную воду, люди прибегают ко всякого рода окольным путям.

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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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"С другой стороны, состояние наших водохранилищ также неудовлетворительное, их необходимо сначала привести в порядок. Плюс ко всему, вода, поступающая в водохранилища, должна проходить короткий путь во избежание потерь", – пояснила эколог.

Даниелян также добавила, что учитывая риск засухи, необходимо предпринять серьезные шаги: изучить и привести в порядок сферу, а также исключить или сократить "левое" использование воды.

Эксперт по водным ресурсам Кнарик Оганесян, в свою очередь, отметила, что мы сталкиваемся с маловодьем вследствие потепления климата. Другими словами, ресурсы поверхностных и подземных вод, которыми мы располагали, уменьшаются.

"Мы не можем надеяться, что получим откуда-то воду. Фактор соседей нужно учитывать. Поэтому мы должны беречь наши водные ресурсы как зеницу ока, и научить наше население правильно пользоваться водой", – сказала она.

По словам Оганесян, горнодобывающая промышленность за последние 20-25 лет зарегистрировала такой рост, что серьезно навредила водным ресурсам.

И все же эксперт отмечает, что несмотря на проблемы водохранилищ, в этом году в водоемах нехватки воды нет.

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