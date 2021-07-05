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Папа Римский Франциск I

Папа Римский перенес операцию: самочувствие понтифика хорошее

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Накануне понтифику была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки"

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Папа Франциск, которому в воскресенье вечером была сделана хирургическая операция на кишечнике, чувствует себя хорошо, сообщил журналистам итальянский кардинал Энрико Ферочи.

"Наша молитва и наша близость велики. Сегодня утром я разговаривал с кардиналом-викарием (генеральным викарием Римской архиепархии кардиналом Анджело Де Донатисом – ред.), и он сказал мне, что папа Римский чувствует себя хорошо", - заявил Ферочи в столичном аэропорту Фьюмичино перед отлетом на Святую землю.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что понтифик "хорошо отреагировал на операцию, которую под общей анестезией провел профессор Серджо Алфиери".

За три часа до госпитализации папа Франциск в традиционном воскресном обращении к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана сообщил о своей предстоящей в сентябре поездке в Венгрию и Словакию. Он был в добром расположении духа и, как обычно, пожелал всем хорошего воскресенья и попросил молиться за него.

Согласно информации из медицинских источников, первая ночь, которую провел в госпитале папа Франциск прошла спокойно. Понтифик находится в палате на 11-м этаже больницы, где в свое время несколько раз проходил лечение папа Иоанн Павел II. Предполагается, что он проведет здесь как минимум пять дней. За состоянием папы Франциска помимо персонала клиники "Агостино Джемелли" следят его личный врач профессор Роберто Бернабеи, который присутствовал на операции, а также два санитара из города-государства Ватикан. Безопасность больницы вместе с итальянскими коллегами обеспечивают сотрудники ватиканской жандармерии.

С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющих от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.

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