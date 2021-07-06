Гороскоп на сегодня 7 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на среду, 7 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос готовит сюрпризы и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от неприятностей и проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 7 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам космос 7 июля готовит сюрпризы – прибыльные контракты, подписанные сегодня представителями знака зодиака, могут благоприятно отразиться на их карьере. Овнам гороскоп рекомендует сегодня не перенапрягаться и отказаться от дополнительной работы, уверяя, что имеющихся средств знаку зодиака вполне хватит в настоящее время. Овнов ждет сегодня удача и на личном фронте – одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Космос Тельцам 7 июля сулит возможность сменить место работы или профессию. Знаку зодиака придется приложить немало усилий, чтобы прижиться на новом месте. В тоже время Тельцам звезды советуют не форсировать события, тщательно обдумать свои решения и поступки, и не осложнять отношений с начальством или сослуживцами. У Тельцов в финансовом плане ситуация стабильная – знак зодиака может порадовать родных подарками.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Звезды Близнецам советуют 7 июля браться за все новое с энтузиазмом – приобретенные навыки помогут знаку зодиака продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп Близнецам рекомендует сегодня относиться бережнее к деньгам. Знаку зодиака необходимо тщательно обдумывать все свои действия, так как есть вероятность, что некие события потребуют дополнительных финансовых расходов. Благоприятно сегодня и для любви – романтические знакомства Близнецов будут иметь неплохое продолжение.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Гороскоп Ракам рекомендует 7 июля спокойно выполнять текущие обязанности и как можно меньше пересекаться с начальством на работе, чтобы знак зодиака не загрузили дополнительными обязательствами. Звезды советуют представителям знака зодиака, которые планируют начать осуществление крупного проекта, привлечь к нему единомышленников. При этом гороскоп рекомендует Раку сдерживать желание добиться всего немедленно.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Жизненный потенциал Львов 7 июля снижается. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сегодня воздержаться от скандалов, даже если окружающие к нему подталкивают. Львам нужно экономно расходовать средства, так как на премию знаку зодиака рассчитывать не приходится. Звезды не советуют семейным Ракам что-либо менять 7 июля в личной жизни, даже если они сомневаются в правильности выбора. Одиноких представителей знака зодиака сегодня ждет романтическое свидание.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

По гороскопу для Дев настоящим подарком судьбы может стать смена работы. Звезды советуют знаку зодиака не соблазнятся тем, что им не по карману. Девам сегодня лучше уделить больше внимания партнеру и попытаться сохранить брак, который у некоторых представителей знака начал рушиться. Гороскоп рекомендует Девам регулярно делать гимнастику, чтобы не подорвать здоровье.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Космос Весам 7 июля обещает удачный день для операций, связанных с деньгами и валютой. Тяжелая работа поможет знаку зодиака поправить материальное положение и продвинуться по карьерной лестнице. По гороскопу благоприятно сегодня как для начала новых отношений, так и для улучшения уже существующей связи с партнером. Гороскоп предостерегает Дев от переохлаждения, ибо простуда сегодня может перерасти в гайморит.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов 7 июля ждет сложный день. В случае непредвиденных обстоятельств знак зодиака может рассчитывать только на себя и не ждать помощи от коллег. Неблагоприятный день в материальном плане – вероятны финансовые затруднения или непредвиденные расходы. Поэтому гороскоп не рекомендует спешить сегодня с принятием важных решений. Одиноких Скорпионов сегодня ждут долгожданные перемены в личной жизни – знак зодиака может встретить свою вторую половинку.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Сложный день 7 июля ждет и Стрельцов – на работе возможен конфликт с коллегами и критические замечания со стороны руководства. Гороскоп знаку зодиака рекомендует не принимать сегодня важные решения, а также отказаться от вложения крупных сумм, ибо интуиция сегодня их подведет. Самочувствие Стрельцов к вечеру может ухудшиться. Гороскоп рекомендует знаку зодиака больше времени проводить на свежем воздухе и полноценно отдыхать ночью.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 7 июля нужно работать не покладая рук, чтобы не упустить свой шанс продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака подстраховаться, ибо грядут финансовые проверки. Отношения Козерогов с партнером напряженные, но звезды советуют не разрушать семейную жизнь из-за временных размолвок. Гороскоп рекомендует не перегружать организм тяжелой пищей, так как к вечеру возможно о себе напомнит печень.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Гороскоп 7 июля Водолеям рекомендует полностью погрузиться в рабочий процесс – представители знака зодиака будут заняты решением организационных вопросов и насущных проблем. Материальное положение Водолеев по-прежнему остается неустойчивым, поэтому звезды советуют воздержаться от спонтанных покупок, хотя ситуация скоро улучшится. Жизненный потенциал некоторых представителей знака зодиака 7 июля сильно опустится, поэтому Водолеям следует уделить внимание своему здоровью и питанию.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп 7 июля Рыбам рекомендует найти для себя подходящую мотивацию, чтобы отбросив лень переделать уйму дел и достичь нужного результата. Расширить сегодня сферу деятельности Рыбам помогут нестандартный подход к делу и богатое воображение – знак зодиака сможет совершить прорыв в решении старой проблемы. Ситуация с деньгами у Рыб сложная. Не исключено, что им придется взять взаймы или оформить кредит. Звезды Рыбам советуют уделять рабочим вопросам и бытовым делам равное время, то есть найти золотую середину, чтобы из-за отсутствия внимания и времени не возникали конфликты в семье.

Материал подготовлен на основе открытых источников