Умер легендарный мастер дудука Дживан Гаспарян

Армянский музыкант и композитор, знаток армянской национальной музыки, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян в последнее время жил в Соединенных Штатах

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Всемирно известный армянский музыкант, непревзойденный мастер дудука Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни. О смерти сообщил внук и полный тезка маэстро, передает Sputnik Армения.

"С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах", – написал Гаспарян-младший в Facebook.

Дживан Гаспарян был одним из самых известных исполнителей музыки на дудуке. Он автор саундтреков многих голливудских фильмов, таких как "Последнее искушение Христа" и "Гладиатор" (2000).

Гаспарян – лауреат премии "Золотой Глобус". Работал со многими известными музыкантами, среди них: Андреас Фолленвайдер, Лайонел Ричи, Стинг, Питер Гэбриел, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Ирина Аллегрова, Владимир Пресняков, Игорь Крутой, Майкл Брук и Дерек Шериньян.

В последнее время музыкант жил в США.

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