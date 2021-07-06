Названа страна, которая станет источником новых штаммов коронавируса

По мнению специалиста, в ближайшем будущем Британия столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19 в день

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, рассказал доктор Хилари Джонс в эфире телеканала ITV, передает РИА Новости.

В Грузии участились случаи индийского штамма коронавируса>>

По его словам, правительство страны слишком сильно полагается на программу по вакцинации населения. Для борьбы с вирусом необходимы и другие меры, уточнил специалист.

"Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее", — сказал Джонс.

По его мнению, в ближайшем будущем Британия столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19 в день. Это приведет к тому, что SARS-Cov-2 будет стремительно мутировать, считает врач.

"У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", — подытожил специалист.

В понедельник число выявленных случаев коронавируса в Великобритании составило 27 334, девять человек скончались. В стране полностью привили 64% взрослого населения, одну дозу вакцины получили 86,1% совершеннолетних жителей.

Индийский штамм коронавируса, получивший наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Это наиболее распространенный в Британии вариант SARS-Cov-2. Симптомы заражения штаммом "дельта" напоминают простуду. У человека появляется боль в горле, насморк и головные боли. По словам врачей, у зараженных "индийской" мутацией возникает диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, бывают случаи потери слуха.

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