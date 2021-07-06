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Обязательную вакцинацию ввели в социальной сфере Латвии

© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1950)
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Sputnik Грузия
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Работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не прошедшего вакцинацию до 15 сентября

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях, сообщает Sputnik Латвия.

До 14 июля Минюст страны совместно с Минздравом, Минблагом, Минэкономики и Минфином подготовит поправки к закону об управлении распространением коронавирусной инфекции.

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Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать COVID-сертификат у сотрудников, рабочие обязанности которых связаны с повышенным риском инфицировать других или заразиться самому. Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.

Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификат.

Министерствам, участвующим в разработке законопроекта, поручено оценить соответствие вышеуказанных требований Конституции.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1950)

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