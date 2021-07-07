Гороскоп на сегодня 8 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 8 июля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от космоса круто изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 8 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов по гороскопу 8 июля ждет неблагоприятный день - планы знака зодиака и результаты длительных усилий могут разрушить неудачное стечение обстоятельств и интриги недоброжелателей. Звезды Овнам советуют отказаться сегодня от новшеств, так как вероятны финансовые потери или неудачные покупки. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака отдохнуть 8 июля и обратить внимание на здоровье – общение с друзьями поможет сегодня Овнам преодолеть трудности.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Космос Тельцам 8 июля благоволит – представители знака зодиака смогут сегодня начать реализацию своих давних планов, а также разобраться с немалым количеством отложенных дел. Гороскоп для хорошего самочувствия Тельцам советует больше отдыхать и восстановить душевное спокойствие. Представители знака зодиака 8 июля могут провести приятный вечер в кругу родных и друзей. Благоприятно сегодня и для любви - одиноких Тельцов ждет встреча с судьбой.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам гороскоп 8 июля рекомендует утроить усилия и умерить амбиции, чтобы достигнуть желаемого. Преодолеть все трудности представителям знака зодиака помогут оптимизм и хорошее настроение. Второе дыхание у Близнецов откроется к вечеру, и они смогут доказать, что невозможное возможно. Но гороскоп Близнецам рекомендуют не перенапрягаться сегодня и внимательнее отнестись к своему здоровью – знаку зодиака нужно больше времени проводить на свежем воздухе и отдыхать.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Рака 8 июля ждет удачный день - представители знака зодиака смогут сменить сегодня сферу деятельности и найти новых партнеров. Раки сегодня проявят свои таланты и возможности, и зарядят окружающих своим оптимизмом. В то же время, гороскоп Раку рекомендует отложить принятие важных решений, ибо представителям знака зодиака сегодня будет трудно сделать правильный выбор. Благоприятно сегодня и для любовных отношений. Одиноких Раков ждет новое интересное увлечение.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Космос обещает Львам 8 июля удачный день - благоприятно сегодня для творчества, разнообразных экспериментов и импровизаций. Гороскоп знаку зодиака рекомендует обратить сегодня внимание на новые деловые предложения. В тоже время вероятны сегодня финансовые потери или неудачные покупки. На фоне напряженности 8 июля возможны конфликты с окружающими людьми. Гороскоп рекомендует знаку зодиака посвятить вечер физической активности и свести к минимуму потребление спиртных напитков.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Гороскоп 8 июля предостерегает Дев от финансовых потерь и эмоциональных срывов. Плохое настроение помешает знаку зодиака сконцентрироваться сегодня на решении серьезных проблем, что сыграет на руку его недоброжелателям. Звезды Девам советуют сохранять спокойствие и не идти на поводу у эмоций, ибо из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий они могут стать мишенью для нападок. Девы сегодня испытают яркие переживания, всплеск эмоций и чувств, что станет началом нового этапа в отношениях.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Звезды Весам советуют 8 июля не торопиться с принятием серьезных решений, ибо далеко не все окажутся правильными, а некоторые из них негативно повлияют на бизнес. Неблагоприятный день по гороскопу ожидает Весов и на личном фронте – возрастающее напряжение может спровоцировать нервные срывы и разногласия с партнерами. Гороскоп предостерегает одиноких Весов от романтических приключений и кардинальных решений в личной жизни - для знака зодиака они могут иметь нежелательные последствия.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Космос 8 июля к Скорпионам расположен – благоприятно сегодня для заключения сделок и контактов. В тоже время гороскоп предостерегает представителей знака зодиака, что профессиональные отношения могут оказать негативное влияние на их личную жизнь и советуют установить дистанцию между собой и коллегами по работе. Позаботиться Скорпионам нужно о здоровье – уделить внимание знаку зодиака следует пищеварительной системе и не позволять себе лишних калорий.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов 8 июля ждет сложный день – из-за неосторожных высказываний и стремления восстановить справедливость представители знака зодиака не смогут достигнуть задуманной цели. Ситуация вокруг Стрельцов сегодня изменится не в лучшую сторону, однако больших неприятностей знаку зодиака это не принесет. Гороскоп советует Стрельцам превратить скучные обязанности в веселое времяпровождение, используя свое воображение и креативность.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам гороскоп 8 июля советует не искать новых деловых партнеров и инвесторов, так как удача от представителей знака зодиака может отвернуться в любой момент. Неблагоприятно сегодня для новых знакомств и встреч с друзьями. Гороскоп Козерогам рекомендует обуздать свои эмоции и направить их в другое русло, а не срываться на родных и коллегах, и тем самым избежать конфликтов. Для улучшения ситуации Козероги должны восстановить равновесие между личной и профессиональной сферами, которое в последнее время пошатнулось.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Гороскоп Водолеям рекомендует 8 июля не принимать судьбоносных решений, ибо все попытки знака зодиака обречены сегодня на неудачу. Неприятности повлечет за собой стремление Водолеев к экстравагантности – знак зодиака рискует попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Гороскоп Водолеям рекомендует не ввязываться 8 июля в авантюры, которые могут привести к финансовым потерям. Представителям знака зодиака нужно сегодня остерегаться людей, которые слишком настойчиво навязывают свою дружбу.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 8 июля предстоит напряженный день – гороскоп знаку зодиака рекомендует не совершать необратимых поступков и не принимать окончательных решений. Рыбам звезды советуют не идти сегодня на поводу у негативных эмоций, не поддаваться на провокации и уделить сегодня больше времени семье и друзьям, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации. По гороскопу Рыбам сегодня не следует нервничать, так как состояние души может негативно отразиться на здоровье знака зодиака.

Материал подготовлен на основе открытых источников