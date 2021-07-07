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Вакцина

Научный журнал Nature подтвердил высокую эффективность "Спутника V"

© photo: Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210707/252244526/Nauchnyy-zhurnal-Nature-podtverdil-vysokuyu-effektivnost-Sputnika-V.html

Авторы статьи отметили, что в "Спутнике V", в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержится не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, пишет журнал Nature.

Автор статьи отмечает, что "Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков стран, однако для масштабного распространения необходимо разрешение со стороны ВОЗ, передает РИА Новости.

Клинические испытания вакцины
photo: Russian Direct Investment Fund (RDIF)
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Ряд опасений западных эпидемиологов развеялись после публикации в The Lancet о том, что "Спутник V" на 91,6 процента эффективен при предотвращении заражения коронавирусом и на 100 процентов помогает избегать тяжелого течения болезни. В апреле 2021 года Институт Гамалеи обнародовал новые данные исследований, согласно которым эффективность вакцины после полной иммунизации составила 97,6 процента. Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, российскую вакцину одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ ее эффективность оценили в 97,8 процента.

В статье журнала Nature также сообщается, что в "Спутнике V", в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержится не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации. Дальнейшие исследования "Спутника V" в России и за рубежом помогут составить более точную картину о его эффективности и безопасности, подытожила автор.

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