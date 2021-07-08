Гороскоп на сегодня 9 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 9 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 9 июля гороскоп советует посвятить коммерции и творчеству. Представители знака зодиака с утра могут отправиться в поездки и проводить любые встречи, ибо почти все знакомства сегодня очень интересны, а романтические будут многообещающими. Овнам гороскоп рекомендует провести вторую половину дня в обществе родных и близких.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцов 9 июля ждет благоприятный день. Знак зодиака сможет сегодня справиться с любыми делами, но гороскоп советует поделиться работой и ответственностью, чтобы не уставать быстро. Успешно сегодня для общения с противоположным полом – случайная встреча может перерасти в длительные гармоничные отношения. Самочувствие знака зодиака вечером может ухудшиться, но сон восстановит силы.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Космос 9 июля Близнецам благоволит и подарит сегодня шансы знаку зодиака произвести впечатление на собственное руководство и продвинуться по служебной лестнице. Ощутимое преимущество над конкурентами Близнецам дает сегодня решительность и усидчивость. По гороскопу не благоприятно сегодня для личных отношений, но знак зодиака сможет достичь взаимопонимания с близкими.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Звезды Раку помогут 9 июля реализовать самые честолюбивые замыслы и начать выгодное дело. В тоже время, гороскоп не рекомендует представителям знака зодиака браться за новые проекты, ибо они окажутся более трудоемкими и сложными, чем предполагалось. Раки слишком углубились в карьеру и думают только о профессиональных достижениях, поэтому звезды советует знаку зодиака сегодня больше времени уделить родным.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Космос Львам поможет 9 июля достичь успеха в реализации важных замыслов. Звезды советуют знаку зодиака бросить вызов неблагоприятным обстоятельствам и не довольствоваться малым. Благоприятно сегодня для проведения любых встреч – Львы смогут сегодня проявить свои лучшие качества. Отношения с партнером могут сегодня зайти в тупик, но гороскоп рекомендует знаку зодиака не делать преждевременных выводов и принимать необдуманные решения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Дев 9 июля ждет сложный день – знак зодиака будет вынужден решать чужие проблемы и исправлять ошибки, допущенные коллегами. Гороскоп советуют Девам сохранять спокойствие и не идти на поводу у своих эмоций, ибо из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий знак зодиака может стать мишенью для нападок. Не все гладко сегодня и на личном фронте – придется воодушевлять загрустивших и мирить поссорившихся близких.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам 9 июля нужно быть готовыми к серьезным расходам – избежать финансовых потерь знаку зодиака не поможет и чрезмерная экономность. Весов гороскоп предостерегает сегодня от пустых обещаний и обманов, и советует знаку зодиака ограничить даже общение с друзьями. Весов ждут сегодня и небольшие семейные неприятности – звезды советуют знаку зодиака уединиться, чтобы не испортить настроение близким.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионам гороскоп рекомендует 9 июля проявить больше гибкости, чтобы не поддаться на провокации и избежать конфликтов. Вечером представителям знака зодиака удастся отдохнуть в кругу родных и друзей. Одиноких Скорпионов ожидает романтическое свидание и масса приятных впечатлений. Представителям знака зодиака у которых сидячая работа нужно позаботиться о здоровье и регулярно делать упражнения для спины.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Гороскоп Стрельцам рекомендует 9 июля посвятить встречам с потенциальными партнерами и деловым переговорам. Удачно все складывается у представителей знака зодиака и с финансовой точки зрения – им вернут деньги, которые они и не надеялись получить. Все хорошо и в личной жизни - одиноких Стрельцов 9 июля ждут судьбоносные встречи. Знаку зодиака гороскоп советует уделять больше внимания своему здоровью и режиму питания.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козерогам 9 июля звезды обещают улучшение финансового положения. В тоже время гороскоп призывает представителей знака зодиака запастись сегодня терпением и преодолеть преграды тонкой дипломатией и умелой игрой на чужих слабостях. Не все спокойно и в личных отношениях. Возможны разногласия с партнером, но конфликт удастся предотвратить, избегая упреков и не опускаясь до оскорблений. Одиноким Козерогам космос готовит неожиданные романтические приключения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеям звезды советуют 9 июля браться за новые проекты, но только в том случае, если помочь знаку зодиака пообещали проверенные партнеры. В тоже время, гороскоп рекомендует Водолеям проявить сегодня гибкость и избегать резких, категоричных высказываний, чтобы эмоции не вовлекли знак зодиака в конфликт. Эмоциональным Водолеям нужна смена обстановки – гороскоп советует запланировать на вечер что-нибудь необычное, но избегать шумных компаний и застолья.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Космос 9 июля благоволит Рыбам. Многие желания представителей знака зодиака сегодня будут исполняться. Удачный день и для деловых операций – Рыбы смогут получить спонсорскую помощь и шанс реализовать интересный проект. Отношения с близкими сегодня складываются легко и гармонично. Семейные представители знака зодиака ощутят обновление чувств, а одиноких Рыб ждет неожиданная встреча в романтической обстановке.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников