Гороскоп на сегодня 10 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 10 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 10 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Космос Овнам 10 июля сулит перемены. Представители знака зодиака смогут сегодня открыть бизнес или изменить личную жизнь. Перед Овнами откроются сегодня и новые источники дохода. Знак зодиака сможет блеснуть перед окружающими своими талантами, и привлечь новых партнеров к реализации своих проектов благодаря своему обаянию. Гороскоп советует Овнам не забывать о здоровье – знаку зодиака нужно сегодня позаботиться о профилактике болезней глаз и сердца.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Жизненный потенциал Тельцов сегодня высок – на смену нерешительности и сомнениям придет целенаправленность и трезвый расчет. По гороскопу знаку зодиака нужно 10 июля довести до конца начатое дело, но к предложениям и сделкам отнестись крайне осмотрительно, чтобы избежать обмана. Неблагоприятно сегодня для изменений в личной жизни, поэтому гороскоп рекомендует Тельцам сконцентрироваться на делах и избегать романтических приключений.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Космос 10 июля сулит Близнецам удачу. По гороскопу деловые встречи и переговоры помогут знаку зодиака расширить перспективы деятельности и принести прибыль. В профессиональной деятельности Близнецам стоит положиться на интуицию и не слушать советов. В отношениях с близкими царит полное взаимопонимание. Одиноких Близнецов ждет кратковременное увлечение. Гороскоп советует знаку зодиака провести ряд оздоровительных процедур, чтобы не заболеть.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раков 10 июля ждет успех во всех начинаниях – действия представителей знака зодиака могут приобрести конкретность и целенаправленность. Раков ждет сегодня финансовая поддержка. Они смогут получить хорошие деньги, если будут сотрудничать с проверенным партнером. По гороскопу одиноким представителям знака зодиака удастся неожиданным романтическим жестом покорить привлекательного человека.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львов 10 июля ждет удачный день – все начинания знака зодиака будут сегодня успешно продолжены. У Львов появятся новые партнеры, а также откроются новые источники заработка. Однако, гороскоп Львам не рекомендует принимать сегодня важных решений, ибо они рискуют попасть в затруднительную ситуацию. Лучше дождаться более благоприятного периода.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 10 июля ждет сложный день. Гороскоп предостерегает представителей знака зодиака от конфликтов с руководством и коллегами, и рекомендует при общении с окружающими проявлять терпимость и деликатность, чтобы не нажить недоброжелателей. Благоприятно сегодня для расширения деятельности и открытия новых источников заработка. Гороскоп советует Девам не торопиться и не делать поспешных выводов – это может помешать осуществлению замыслов.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весов 10 июля ждет удачный день – представители знака зодиака смогут провести сегодня переговоры и расширить деятельность. Весам сегодня при работе с бумагами следует быть внимательными, чтобы избежать осложнений. Гороскоп советует знаку зодиака не переоценивать сегодня свои силы, что может привести к нежелательным последствиям и отрицательно отразиться на финансовом положении знака зодиака.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов 10 июля ждет благоприятен день для финансовых операций. -Космос подарит представителям знака зодиака возможность значительно улучшить свое материальное положение. Гороскоп рекомендует Скорпионам хорошо все обдумать, прежде чем принимать предложения деловых партнеров или начинать сомнительные проекты. Такое легкомыслие может привести к денежным потерям, и семья может оказаться в катастрофическом положении.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

По гороскопу 10 июля могут воплотиться в жизнь даже самые феерические планы Стрельцов, а деловые встречи и переговоры окажутся удачными и принесут прибыль. В то же время звезды советует представителям знака зодиака быть внимательными при работе с бумагами и оформлении документов. Жизненный потенциал Стрельцов высок. В профессиональной деятельности гороскоп советует представителям знака зодиака положиться только на свою интуицию.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам звезды 10 июля дают шанс ускорить продвижение по служебной лестнице. Гороскоп рекомендует знаку зодиака действовать решительно, ибо судьба не часто подкидывает такие возможности. Козероги могут получить предложение от давних партнеров по бизнесу, однако, сосредоточенность на личных проблемах может помешать осуществлению замыслов. Гороскоп советует Козерогам снизить физическую нагрузку, потому что суставы знака зодиака очень уязвимы.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Звезды 10 июля благоволят Водолеям. Представители знака зодиака, благодаря своей деловитости и трезвому расчету, получат сегодня предложения о новой работе, смогут развивать бизнес и создать новый, что принесет им успех и прибыль. В целом день несет Водолеям спокойствие и гармонию. Но представителям знака зодиака нужно 10 июля обратить внимание на свое здоровье – соблюдать диету и отказаться от животной пищи.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбы 10 июля смогут активно включиться в профессиональную деятельность и удивить своих коллег повышенной работоспособностью. Усидчивость и концентрация внимания знака зодиака будут способствовать успешному ходу дел. Неожиданности в личной жизни как приятные, так и не очень, вероятны во второй половине дня. Однако гороскоп не советует Рыбам волноваться, ибо знак зодиака в состоянии все преодолеть.

Материал подготовлен на основе открытых источников