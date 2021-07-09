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Человек проходит мимо здания кампуса Google в Маунтин-Вью, Калифорния

Еще один программист из Грузии стал работать в Google

© AP Photo / Jeff Chiu
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210709/252266175/Esche-odin-programmist-iz-Gruzii-stal-rabotat-v-Google.html

Плюс один программист из Грузии - корпорация Google привлекает все больше и больше специалистов со всего мира

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Александр Цховребедов – выпускник программы математики и компьютерной науки Свободного университета - начал работать инженером-программистом в Google, информацию об этом распространил вуз.

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photo: press-service of the Government of Adjara
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В сообщении говорится, что Александр Цховребедов начал работать в мюнхенском офисе Google. Молодой человек начнет работу на позиции инженера-программиста в команде Moma Search.

Александр выпускник курсов в Свободном университете - по методологии программирования и абстракции программирования.

Ранее студенты из Грузии также становились работниками компании Google. Среди них выпускник факультета точных и естественных наук Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Георгий Мегрели и Мариам Бежашвили, выпускница факультета информатики и математики Свободного университета, которая также начала работать в Мюнхене.

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Теги:
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