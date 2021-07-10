Гороскоп на сегодня 11 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 11 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому готовит серьезные испытания.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 11 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам космос 11 июля готовит испытания. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака отложить сегодня реализацию любых денежных операций на более благоприятный период. Эмоциональное состояние Овнов не стабильно, и чтобы избежать конфликтов, звезды советуют знаку зодиака воздержаться сегодня от споров и обсуждений на любые темы. По гороскопу Овнам сегодня предстоит принять важное решение, которое изменит их личную жизнь.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Космос 11 июля благоволит к Тельцам – представители знака зодиака могут смело воплощать сегодня в жизнь свои творческие планы. Благоприятно 11 июля для активного отдыха, общения с друзьями и приема гостей, но гороскоп советует Тельцам избегать сегодня стремления командовать, чтобы не стать причиной конфликта. Удача ждет знак зодиака и на любовном фронте – одиноких Тельцов ждет романтическая встреча.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

По гороскопу Близнецов 11 июля ждет день полный недоразумений и конфликтов. Звезды советуют знаку зодиака рассчитывать сегодня в работе только на собственные знания и опыт, чтобы не быть обманутым. Вероятны сегодня серьезные ссоры и в семье, поэтому гороскоп рекомендует Близнецам посвятить день активному отдыху в приятной компании. Избавиться от нервного напряжения и негативных эмоций знаку зодиака сегодня поможет поход в спортзал или прогулка на свежем воздухе.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

К Раку 11 июля звезды благосклонны – любые дела знаку зодиака сегодня будут удаваться с первого раза. Сегодня Раку могут предложить выгодное дело, в тоже время гороскоп рекомендует знаку зодиака быть сдержаннее и принимать решение взвесив все за и против. Личная жизнь Раков постепенно будет налаживаться, но чтобы избежать ссор с партнером, гороскоп советует знаку зодиака воздержаться от лишних замечаний и упреков.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Космос 11 июля Львам сулит удачу – благоприятно сегодня для развития самых разных направлений в бизнесе, в том числе весьма смелых. В тоже время гороскоп советует Львам сегодня не заниматься важными делами, чтобы на почве недопонимания не нарваться на конфликты с коллегами и близкими людьми. Благоприятно 11 июля для активного отдыха, длительных прогулок на свежем воздухе и физических нагрузок.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Космос 11 июля обещает Девам удачный день. Возрастают творческие способности знака зодиака, дар убеждения и личное обаяние. Но гороскоп советует Девам, прежде чем брать новые обязательства, выполнить уже взятые. Хороший день для физических нагрузок и длительных прогулок. Для личных отношений семейных Дев характерна некоторая нестабильность – поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи. А вот одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Космос Весам советует посвятить 11 июля повышению квалификации. Приобретая новые знания и навыки, знак зодиака сможет продвинуться по карьерной лестнице. Благоприятный день для налаживания новых деловых контактов. Представителей знака зодиака ждет сегодня встреча с людьми, которые им будут покровительствовать. Одиноких Весов ждет интересное знакомство, взаимоотношения семейных знаков зодиака значительно укрепятся.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

По гороскопу Скорпионам 11 июля руководство поручит новый проект и расширит полномочия знака зодиака. Скорпионов ожидают перемены и в материальном плане, но звезды советуют знаку зодиака не брать кредиты для приобретения статусных вещей. Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, гороскоп советует заняться спортом. Одинокие представители знака зодиака смогут сегодня помириться с партнером и возобновить прежние отношения.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Космос 11 июля обещает Стрельцам день, наполненный позитивными событиями. Неудержимое желание знака зодиака быстро продвинуться по службе может подтолкнуть некоторых Стрельцов к неординарным поступкам. Все позитивно и в личной жизни – сформировавшиеся пары задумаются над тем, чтобы узаконить отношения. Свободных представителей знака зодиака ждет мимолетный роман, который повысит самооценку Стрельцов.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козероги 11 июля столкнутся с трудностями в профессиональной деятельности, преодолеть которые знак зодиака сможет благодаря личным навыкам. У Козерогов появится возможность заработать там, где представители знака зодиака и не ждали, хотя гороскоп рекомендует не пренебрегать ради быстрого заработка основной работой. Благоприятно 11 июля для активного отдыха и длительных прогулок. А вот от изменений в личной жизни гороскоп советует знаку зодиака сегодня воздержаться.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям космос 11 июля обещает встречу с влиятельным человеком, который поможет знаку зодиака сделать карьеру. В тоже время гороскоп предостерегает Водолеев от участия в финансовых операциях и советует представителям знака зодиака воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов. День Водолеям лучше посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. А одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

По гороскопу Рыб 11 июля ждет опасный день, чреватый авариями, катастрофами и травмами. Поэтому представителям знака зодиака нужно быть сегодня предельно осторожными и не посещать увеселительных заведений и массовых мероприятий, а также быть разборчивыми в выборе компаньонов. Гороскоп советуют Рыбам провести 11 июля в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать. Знаку зодиака нужно беречь здоровье – сегодня возможно обострение хронических заболеваний.

Материал подготовлен на основе открытых источников