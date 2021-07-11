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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация в штате Джорджия, США

Pfizer считает необходимой третью прививку от коронавируса

© AP Photo / AMIRA KARAOUD
Общество
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Американские медицинские регуляторы ранее заявляли, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Компании Pfizer и BioNTech заявили о необходимости третей дозы вакцины против коронавируса.

По информации Washington Post, производители вакцины планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своего препарата против COVID-19.

Ранее компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев.

Вакцина от коронавируса
© REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
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Как сообщается, встреча с фармкомпаниями может пройти в понедельник, её предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и.о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски и главный хирург Вивек Мурти.

Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.

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