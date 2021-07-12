Гороскоп на сегодня 13 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 13 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос Овнам 13 июля сулит удачу. По гороскопу представителям знака зодиака сегодня придется работать сверхурочно, результат которой будет зависеть только от их профессионализма. В тоже время звезды предостерегают Овнов от нервного срыва, к которому может представителей знака зодиака привести встреча по финансовым или юридическим вопросам. Личная жизнь Овнов заметно наладится – знак зодиака ждет сегодня романтическое свидание. В тоже время гороскоп советует Овнам воздержаться от критики и споров, чтобы случайно кого-то не обидеть.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцов 13 июля ждет удача в новых начинаниях, требующих от них решительности и быстрых действий. Но гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не колебаться слишком долго, чтобы не упустить свой шанс. На работе возможны серьезные перестановки, которые принесут Тельцам пользу, но знаку зодиака нужно быть осторожным, чтобы не быть втянутым в интригу. В личной жизни Тельцов произойдет неожиданное, но приятное событие. Возможно представителям знака зодиака удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Звезды Близнецам 13 июля обещают благоприятный, но ответственный день – знак зодиака ждет скорое повышение по службе, после выполнения ответственного поручения руководства. При этом гороскоп Близнецам рекомендует браться только за те дела, в которых знак зодиака полностью разбирается и избегать экспериментов. Близнецам космос подарит массу шансов, чтобы преуспеть и стать счастливыми, но гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воздержаться от реализации серьезных проектов. Благоприятно сегодня и для прогулок на свежем воздухе.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Космос 13 июля готовит Ракам сюрпризы – представителей знака зодиака сегодня ждет предложение о более выгодной работе и улучшение финансового положения. Гороскоп рекомендует Раку обуздать свою импульсивность и непоследовательность в делах, чтобы избежать неприятностей. Благоприятно сегодня для реализации творческих планов и активного отдыха. Раку предстоит сегодня романтическое свидание – гороскоп советует представителям знака зодиака не обнадеживать партнера, если они не готовы ограничить свою свободу и связать себя узами брака.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам 13 июля гороскоп рекомендует использовать для перспективного планирования – представители знака зодиака самостоятельно должны сегодня организовывать работу и свою жизнь. Идеи Львов способны принести быстрый и весомый результат, а организаторские способности помогут их реализовать. Гороскоп советует знаку зодиака сегодня при выполнении любого дела соблюдать осторожность и осмотрительность, так как велика возможность случайной неудачи, в результате которой состояние Львов ухудшится. Поэтому им нужно следить за самочувствием, не нервничать и заниматься спортом.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Дев 13 июля ждет удачный день. Благоприятно сегодня для установления деловых контактов, новых знакомств и решения бытовых проблем. Жизненный потенциал знака зодиака сегодня высок. Любое дело от Дев потребует гораздо меньше усилий и времени, чем предполагалось. Гороскоп также предсказывает появление влиятельных людей, которые помогут знаку зодиака в любых начинаниях. На личном фронте Дев сгущаются тучи. По звездам причиной всех конфликтов служит чрезмерная независимость и характер знака зодиака.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весов 13 июля ждет сложный день - удача в любой момент может сегодня отвернуться от представителей знака зодиака. Весам нужно поскорее закончить начатые дела и избегать резких высказываний, о которых знак зодиака позже может пожалеть. От грустных мыслей Весов отвлечет спорт – йога или пробежка, и знак зодиака с новыми силами возьмется за работу. Гороскоп советуют Весам посвятить 13 июля активному отдыху, но желательно в одиночестве, поскольку двойственность натуры знака зодиака может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионы 13 июля поразят окружающих смелостью и неожиданностью решений, однако гороскоп рекомендует знаку зодиака не заводить сегодня новые знакомства, так как они могут иметь негативные последствия. Скорпионам следует заниматься сегодня индивидуальной работой и все проблемы рассматривать хладнокровно. Звезды советуют знаку зодиака провести день в одиночестве, занимаясь любимым делом. Хороший день, чтобы завершить начатый ремонт и навести порядок в доме. Благоприятно сегодня также для заключения брака и зачатия.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцам 13 июля предстоит принять серьезные решения, поэтому гороскоп советует знаку зодиака не экспериментировать, а действовать сегодня только проверенными способами. Достигнутые успехи порадуют Стрельцов и укрепят уверенность в своих возможностях, несмотря на то, что за признанием и славой они не гонятся. Представителям знака зодиака сегодня нужен полноценный отдых. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не сидеть в отпуск в городе, а отправиться к морю или в любое другое место.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Гороскоп 13 июля рекомендует Козерогам не принимать решения, способные привести к серьезным изменениям. Успешными будут дела, требующие индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности. Знаку зодиака удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Благоприятно сегодня для общения – звезды предсказывают появление влиятельных союзников, которые помогут Козерогу в любых начинаниях. Однако гороскоп советует внимательно присмотреться к предлагающим помощь и не спешить с выводами.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Звезды 13 июля сулят Водолеям удачу. Ожидаются деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Поддержку представителям знака зодиака окажут люди, которых они друзьями не считали. Благоприятна сегодня и творческая деятельность – успех ожидает Водолеев в движении в новом направлении. Гороскоп советует знаку зодиака обязательно навестить родных и друзей, которые могут нуждаться в его помощи. Водолеям также нужно отдохнуть и позаботиться о своем здоровье – работая на износ знак зодиака может довести себя до изнеможения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Космос 13 июля благоволит Рыбам и обещает замечательный день, положительная энергетика которого поможет знаку зодиака во всех начинаниях. Гороскоп рекомендует Рыбам сегодня с утра привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности. Вторую половину дня знаку зодиака лучше посвятить встречам с людьми, которые определяют его профессиональную жизнь. Личная жизнь Рыб ничем не омрачится – отношения с партнером сложатся гармонично, и они будут довольны и счастливы.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников