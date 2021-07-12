Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается - ВОЗ предупреждает

Новое обострение с пандемией принесет еще большую угрозу для человеческих жизней и мировой экономики, заявил глава ВОЗ

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, сообщает РИА Новости.

"Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", — добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней и мировой экономики", — отметил Гебрейесус.

Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на вечер 12 июля увеличилось на 397 892 и составило 186 638 285 человек, скончались – 4 035 037, вакцинировались более 3,1 миллиарда.