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Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается - ВОЗ предупреждает

© AP Photo / Ariana Cubillos
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1956)
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Новое обострение с пандемией принесет еще большую угрозу для человеческих жизней и мировой экономики, заявил глава ВОЗ

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, сообщает РИА Новости.

"Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", — добавил он.

Вакцина от коронавируса
© REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
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Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней и мировой экономики", — отметил Гебрейесус.

Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на вечер 12 июля увеличилось на 397 892 и составило 186 638 285 человек, скончались – 4 035 037, вакцинировались более 3,1 миллиарда.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1956)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения

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