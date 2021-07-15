Гороскоп на сегодня 16 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 16 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнам 16 июля придется приложить немало усилий и продемонстрировать предприимчивость, чтобы достичь позитивных результатов. Звезды советуют знаку зодиака отложить сегодня решение материальных трудностей, чтобы избежать денежных потерь. В тоже время Овнам космос во второй половине дня обещает финансовые поступления в виде премии от предприятия. Семейные представители знака зодиака смогут уладить серьезную проблему, а одиноких Овнов ждет романтическая встреча.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцы смогут рассчитывать на карьерный рост, если продемонстрируют работодателю свои способности. Гороскоп рекомендует знаку зодиака отказаться сегодня от новых финансовых сделок, ибо, не смотря на притягательность некоторых перспектив, лучше все хорошо обдумать. Напряженными могут стать отношения Овнов с людьми, от которых зависит их благополучие, поэтому звезды советуют знаку зодиака подумать о том, как сгладить острые углы. Гороскоп советует Овнам, у которых "сидячая" работа, проявлять больше физической активности – умеренная диета не позволит знаку зодиака набрать лишний вес.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Нерешительность и колебания помешают Близнецам 16 июля достигнуть поставленной цели – гороскоп советует знаку зодиака не пугаться трудностей, которые могут возникнуть на пути в ближайшее время. У семейных Близнецов вероятны трудности во взаимоотношениях со второй половиной – звезды советуют знаку зодиака не ставить повышенных требований и ограничиваться тем, что преподносит жизнь. Одиноким Близнецам гороскоп рекомендует, отложив все дела и проблемы, провести 16 июля в компании любимого человека.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Космос 16 июля сулит Раку удачный день – благоприятно сегодня для бизнеса и заключения любых финансовых сделок. В тоже время гороскоп призывает знак зодиака к осторожности, чтобы не быть втянутым в сомнительную авантюру, которая нанесет ущерб бюджету и репутации. Умение Рака анализировать ситуацию приведет к успеху в сфере рабочей деятельности и значительно поднимет сегодня престиж знака зодиака, но при работе с документами нужно проявить осторожность. Ракам, у которых проблемы в личных отношениях, гороскоп рекомендует пожить отдельно, чтобы определить – продолжать совместную жизнь или окончательно расстаться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Космос Львам 16 июля готовит встречи и знакомства, которые помогут знаку зодиака в карьерном росте. Незапланированные командировки помогут Львам найти единомышленников, при помощи которых знак зодиака сможет осуществить свои проекты. Семейные Львы смогут начать сегодня давно задуманный ремонт, а одиноким представителям знака зодиака нужно научиться открывать свои чувства, чтобы не тормозить отношения с противоположным полом.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Девам 16 июля предложат выгодное коммерческое предложение, которое в значительной степени повлияет на профессиональное развитие и карьеру знака зодиака. За дополнительную подработку гороскоп Девам рекомендует браться только в том случае, если это не повредит основной деятельности. Семейным Девам придется сегодня решать бытовые проблемы, а одиноких представителей знака зодиака поклонники буквально будут преследовать повсюду. Самочувствие Дев 16 июля может резко ухудшиться, и чтобы поддержать здоровье, гороскоп рекомендует знаку зодиака отдохнуть и набраться сил.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Гороскоп советует Весам 16 июля посвятить самообразованию и повышению квалификации – представителям знака зодиака легко будет сегодня усвоить новые знания и умения. Весы получат сегодня вознаграждение или материальную компенсацию, но звезды советуют не тратить сегодня деньги на наряды и драгоценности, лучше отложить шопинг на более благоприятное время. Бытовые проблемы семейных Весов снова выйдут на первый план и затребуют основательных трат. А одиноких представителей знака зодиака ждут большие перемены.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионов 16 июля ждет благоприятный день. Финансовые вложения знака зодиака сегодня будут удачными и принесут высокие дивиденды. Гороскоп советует Скорпионам сменить работу на более перспективную, если на текущем месте у представителей знака зодиака нет перспективы карьерного роста. Семейным Скорпионам нужно быть сегодня сдержаннее с близкими людьми, чтобы из-за резкости и самоуверенности, не ухудшить отношения. Одиноких представителей знака зодиака ждет приятный сюрприз от любимого человека.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Космос 16 июля сулит удачу Стрельцам в денежных делах – благоприятно сегодня для финансовых инвестиций, заключений договоров и контрактов. Однако по гороскопу могут произойти непредвиденные ситуации, для решения которых знаку зодиака придется приложить немало усилий. У Стрельцов сегодня возможны конфликты с любимым человеком. Гороскоп советует знаку зодиака помириться с партнером, если поссорились и устроить романтическое свидание со второй половинкой. Благоприятно 16 июля и для планирования рождения ребенка.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козерогов 16 июля ждет сложный день. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не принимать поспешных решений, чтобы не нарваться на неприятности. Особую осторожность Козерогам нужно сегодня соблюдать и при заключении крупной денежной сделки. Категорически не подходит 16 июля для шопинга – поход по магазинам расстроит Козерогов и обернется пустой тратой средств и времени. Семейных представителей знака зодиака ждут небольшие перемены, которые пойдут им на пользу. Гороскоп советует Козерогам не перенапрягать нервную систему. Знаку зодиака нужно больше отдыхать, чтобы переутомление не вызвало бессонницу.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Космос 16 июля сулит Водолеям успех в работе – знак зодиака сможет полностью проявить свой креативный резерв и заметно укрепить свой имидж. Водолеи не склонны тщательно планировать свой бюджет и легко тратят деньги, что часто приводит к материальным затруднениям. Поэтому гороскоп советует знаку зодиака тратить деньги аккуратно, чтобы не нанести серьезный ущерб бюджету. Благоприятно сегодня для налаживания личной жизни. Звезды советуют проявить чувства ко второй половине, чтобы отношения не охладели.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

По гороскопу Рыб ждет сложный день. Космос советует представителям знака зодиака соблюдать особую осторожность при заключении крупной денежной сделки, а от посещения банка или другого финансового учреждения лучше воздержаться. Руководство положительно оценивает работу Рыб и не исключено, что знак зодиака получит материальное поощрение. Гороскоп советует представителям знака зодиака побольше отдыхать и позаботиться о своем здоровье – Рыбам нужно беречь горло и ноги от переохлаждения, чтобы не заболеть.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников