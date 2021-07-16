Гороскоп на сегодня 17 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 17 июля, рассказывает кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овны 17 июля почувствуют прилив жизненных сил и фантазии – гороскоп поможет изобретательным представителям знака зодиака выкрутиться с пользой для себя даже из самых сложных ситуаций. Ситуация с финансами у Овнов улучшится – материальную поддержку знак зодиака получит оттуда, откуда даже не ожидает. Отношения Овнов с партнером станут более доверительными. Гороскоп рекомендует побаловать любимого человека и устроить романтический ужин при свечах.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

По гороскопу упорный труд Тельцов сегодня будет вознагражден – материальное благополучие знака зодиака улучшится. В тоже время звезды советуют Тельцам не брать 17 июля в долг или давать взаймы и перенести сегодня все денежные операции на более благоприятное время. Семейным Тельцам гороскоп рекомендует больше внимания уделять второй половинке, чтобы избежать разногласий и упрочить союз. Звезды советуют знаку зодиака воздержаться от кофе и спиртного и пить травяные чаи, чтобы наладить сон.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

По гороскопу Близнецов 17 июля ждет плодотворный день – руководство по достоинству оценит работу представителей знака зодиака. Близнецы удачно инвестируют сегодня средства – знаку зодиака удастся вложить деньги под хороший процент в давно присматриваемое предприятие. Не лучший день для налаживания личных отношений. Гороскоп рекомендует семейным Близнецам сдерживать сегодня эмоции, чтобы не доводить до конфликта, а одиноким представителям знака зодиака избегать романтических свиданий.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Гороскоп рекомендует Раку 17 июля заниматься повседневными заботами, а реализацию крупных проектов и денежных операций отложить на более благоприятное время, чтобы не стать добычей для мошенников. Звезды советуют Раку не предаваться мимолетным увлечениям, а полностью посвятить себя семейным и бытовым проблемам. Представителям знака зодиака нужно избегать 17 июля эмоционального стресса и высоких сердечных нагрузок, а вечер лучше провести в спокойной обстановке в кругу друзей и родных.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

У Львов 17 июля появится новый источник дохода, что позволит представителям знака зодиака решить сегодня накопившиеся финансовые проблемы. В тоже время гороскоп рекомендует Львам тратить деньги умеренно, чтобы не нанести бюджету непоправимый ущерб. Отношения с партнером у семейных представителей знака зодиака ухудшаются – достичь взаимопонимания по некоторым вопросам будет непросто. Одиноким Львам гороскоп обещает незабываемое любовное приключение.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Гороскоп обещает Девам 17 июля приятный сюрприз. Усилия, приложенные представителями знака зодиака для решения финансовых вопросов, в скором времени принесут результаты. В целом 17 июля лучше посвятить семейным делам и заботам. Звезды советуют Девам уделить внимание родственникам, которым нужна помощь знака зодиака. По гороскопу Девам нужно позаботьтесь о профилактике здоровья – водные процедуры будут иметь сегодня оздоровительный эффект.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весов 17 июля ждет удачный день, полный перспективных возможностей – представители знака зодиака особенно удачливыми станут в финансовой сфере. В тоже время гороскоп не рекомендует Весам заключать сегодня рискованные сделки с финансами или играть в азартные игры. Звезды сегодня способствует улаживанию конфликтов и советуют Весам, которые поругались с любимым человеком, помирится. Семейные Весы 17 июля переживают эмоциональные перепады, а одинокие представители знака зодиака воспылают страстью в результате романтического знакомства, которая им может дорого стоить.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпионам проявить 17 июля в работе трудолюбие и упорство. Рвение знака зодиака по достоинству оценит начальство и повысит оклад или выпишет премию. Звезды советуют Скорпионам укрепить семейные связи и внимательнее относиться к своим родственникам, чтобы в случае необходимости рассчитывать на их поддержку. Гороскоп рекомендует Скорпионам больше времени уделять здоровью. Представителям знака зодиака следует начать сегодня разгрузочную диету и исключить из меню соленые и мучные блюда.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцам 17 июля просто выполнять свои рабочие обязанности и не ввязываться в споры с коллегами. Знаку зодиака нужно подумать о дополнительном источнике дохода, но не следует сегодня инвестировать в малоизученные проекты. Личная жизнь Стрельцов налаживается. Обновление чувств, охватившее знак зодиака в последнее время, может перерасти в настоящий роман. Благоприятно сегодня и для оформления взаимоотношений Стрельцов со второй половинкой. Гороскоп рекомендует знаку зодиака чаще гулять на свежем воздухе, чтобы снять усталость и избавиться от бессонницы.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Космос Козерогу 17 июля сулит продвижение по службе и советует знаку зодиака не упустить благоприятную возможность. Козерогу в продвижении дел сегодня помогут сильные стороны знака зодиака – аналитика, логика и любознательность. Благоприятно сегодня и для пополнения бюджета. Удачно все складывается и в личной жизни. Гороскоп советует Козерогу не скрывать своих чувств от любимого человека и знаку зодиака ответят взаимностью. Звезды советуют Козерогу обратить внимание на физическое состояние и не перенапрягаться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 17 июля быть внимательнее в финансовых вопросах. Необдуманные решения знака зодиака могут привести к серьезным материальным издержкам. Водолеям нужно распоряжаться деньгами аккуратнее, так как в скором времени они могут понадобиться знаку зодиака на грандиозные проекты. Благоприятно сегодня для смены обстановки и других хлопот по дому или даже смены жилища. Гороскоп советует Водолеям обратить внимание на здоровье – знак зодиака должен избегать физических нагрузок и полноценно отдыхать.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

По гороскопу Рыб ждет сложный день. К неприятным последствиям знак зодиака сегодня могут привести спонтанные и необдуманные траты. Поводом для семейных ссор может послужить излишняя напористость Рыб, и чтобы не впасть в депрессию и не срывать злость на близких, гороскоп рекомендует знаку зодиака сдерживать эмоции, ибо ситуация скоро переменится к лучшему. Гороскоп Рыбам советует исключить из рациона наиболее вредные продукты – залогом здоровья для знака зодиака станет простая и сбалансированная диета.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников