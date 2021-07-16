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Пандемия коронавируса - врачи в ковид клинике

Могут появиться более опасные штаммы коронавируса - предупреждает ВОЗ

© AP Photo / Ariana Cubillos
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1960)
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Пандемия COVID-19 по-прежнему продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер, считает комитет ВОЗ

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пандемия коронавируса далека от завершения и могут появиться и распространиться новые, более опасные вариантов COVID-19, говорится в заявлении Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе отмечается, что, несмотря на национальные, региональные и глобальные усилия, пандемия еще далека от завершения, сообщает РИА Новости.

Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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"Пандемия продолжает развиваться, и в глобальной эпидемиологии доминируют четыре варианта, вызывающие озабоченность. Комитет признал высокую вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных вариантов, вызывающих озабоченность, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать", - говорится в заявлении.

Комитет ВОЗ единогласно согласился с тем, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер. Так, Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру за последние сутки увеличилось на 516 528 и составило 188 128 952 человек, скончались – 4 059 339, вакцинировались более 3,4 миллиарда.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1960)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения

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