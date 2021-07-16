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Офис компании Microsoft

Грузинка стала частью команды Microsoft

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210716/252340425/Gruzinka-stala-chastyu-komandy-Microsoft.html

В 2020 году девушка окончила Миланский университет Боккони по специальности "Компьютерные науки и экономика"

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Еще одна грузинка, Мариам Закариадзе, присоединилась к команде Microsoft в качестве специалиста по данным, об этом сообщает инновационный портал Marketer.ge.

Работа девушки заключается в улучшении поисковой системы Bing - с помощью машинного обучения, чтобы получать наиболее точные и релевантные результаты для пользователей поисковой системы этого сайта.

Человек проходит мимо здания кампуса Google в Маунтин-Вью, Калифорния
© AP Photo / Jeff Chiu
Еще один программист из Грузии стал работать в Google

В 2020 году девушка окончила Миланский университет Боккони по специальности "Компьютерные науки и экономика".

"Из-за пандемии мне пришлось приехать в Грузию в прошлом семестре. Вскоре после того, как я стала специалистом по обработке данных в Банке Грузии, через 7 месяцев я начала работать на той же должности в Microsoft", - цитирует слова девушки Marketer.ge.

Неделю назад стало известно, что еще один гражданин Грузии, Александр Цховребов – выпускник программы математики и компьютерной науки Свободного университета - начал работать инженером-программистом в мюнхенском офисе международной компании Google.

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Теги:
Microsoft

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