Израиль включил Грузию в красный список стран с тяжелой эпидситуацией

Израиль уже приостановил авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Индией, Мексикой, Россией, Белоруссией и Узбекистаном

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Израиль включил Грузию в красный список стран, в которых тяжелая эпидемиологическая ситуации, сообщает издание Ynet.

Вместе с Грузией в этот список попали Турция, Великобритания и Кипр. Пассажиры, приехавшие из этих стран в Израиль, должны пройти недельную самоизоляцию.

После того, как в этих странах увеличились случаи индийского штамма, Израиль принял решение включить их в красный список.

С будущей недели Израиль планирует приостановить авиасообщение с Испанией и Кыргызстаном. Израиль уже приостановил авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Индией, Мексикой, Россией, Белоруссией и Узбекистаном.

На сегодняшний день лица, приехавшие в Израиль из ОАЭ, Сейшельских островов, Эквадора, Эфиопии, Боливии, Гватемалы, Гондураса, Зимбабве, Замбии и Намибии должны пройти изоляцию и представить ПЦР-тест. Со следующей пятницы к этому списку добавятся Великобритания, Кипр, Турция, Грузия, Уганда, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения и Ливия.

В Грузии за последние сутки выявили 1 653 новых случая коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 384 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 362 тысяч, скончались 5 516.

Эпидемиологи в Грузии объявили о начале четвертой волны коронавируса. По их словам, все те показатели, которые оценивают эпидположение, ухудшены – это инцидентность на сто тысяч населения, новые случаи, показатель положительности и так далее.

По мнению эпидемиологов, ухудшение эпидситуации связано со смягчением ограничений. С 1 июля Грузия сняло ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00. Также снято ограничение на ношение масок в открытых пространствах, открыт бизнес, амнистированы штрафы за ковид-нарушения.

По словам эпидемиологов, циркуляция индийского штамма в Грузии возросла до 30%. Пик четвертой волны в Грузии ожидается в августе, когда индийский штамм полностью заменит британский.

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