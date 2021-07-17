Гороскоп на сегодня 18 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 18 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Гороскоп рекомендует Овнам браться только за те проекты, которые по силам представителям знака зодиака и предостерегает, что любую оплошность Овнов, допущенную сегодня, руководство запомнит надолго. Без веских причин не стоит знаку зодиака сегодня оформлять кредиты и ссуды – есть вероятность, что Овны не смогут выполнить взятые обязательства. В скором времени представителям знака зодиака понадобится поддержка домочадцев, поэтому гороскоп советует окружить родных людей теплом и заботой.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

По гороскопу Тельцам 18 июля нужно все важные дела переделать в первой половине дня, так как возможно знаку зодиака кардинально придется изменить планы или обременить себя незапланированными обязанностями. Эмоциональный фон Тельцов сегодня нестабилен, поэтому возможен конфликт с родными, спровоцированный человеком, который давно стремится внести раздор в семью знака зодиака. Гороскоп рекомендует Тельцам не переедать на ночь – это может вызвать у знака зодиака изжогу и спровоцировать бессонницу.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецы, если не хотят 18 июля работать сверхурочно, должны сегодня как можно меньше пересекаться с начальством. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака быть аккуратнее сегодня с деньгами, если не хотят стать добычей мошенников. Шопинг звезды советуют Близнецам отложить на более благоприятный день, ибо покупки сегодня не оправдают ожидания знака зодиака. Гороскоп советует Близнецам не ставить перед собой сверхзадачи и избегать эмоционального перенапряжения, ибо частые стрессы приведут к проблемам с пищеварительной системой.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Гороскоп рекомендует Раку совершенствовать свои профессиональные навыки, чтобы добиться продвижения по карьерной лестнице. Знак зодиака 18 июля ждет финансовый успех – сегодня удачный день для заключения различных сделок и контрактов. Благоприятно сегодня и для шопинга – вещи, приобретенные 18 июля, будут долго Рака радовать. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака рассказывать семейные тайны малознакомым людям – впоследствии Раки могут об этом крупно пожалеть. Вечер знаку зодиака лучше провести в кругу родных и друзей.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Прилив творческой энергии поможет Львам 18 июля решить накопившиеся дела, но гороскоп рекомендует знаку зодиака заострить внимание на финансовом состоянии. Благоприятно сегодня для смены обстановки и других хлопот по дому, но при нехватке средств брать кредит не стоит. Звезды советуют Львам больше внимания уделять домочадцам, в противном случае знак зодиака может пропустить важные изменения в семье. Гороскоп рекомендует Львам 18 июля позаботиться о здоровье – сегодня оно может доставить знаку зодиака определенные проблемы.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Космос поможет Девам 18 июля в принятии денежных решений. Гороскоп рекомендует знаку зодиака рациональнее использовать финансовые ресурсы и обещает, что материальное положение Дев измениться к лучшему в обозримом будущем. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сегодня избежать волнений и тревог, расслабиться и провести вечер в романтической обстановке со своей половинкой. Одиноких Дев 18 июля ожидает череда интересных встреч, способных перерасти в перспективные знакомства.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Гороскоп рекомендует Весам 18 июля приступить к воплощению скопившихся дел и советует знаку зодиака быть аккуратным с деньгами, следить за расходами и не тратить впустую. Благоприятно сегодня для меценатства и благотворительности. Гороскоп советует Весам избегать негативных впечатлений, обуздать эмоции и следить за своей речью, чтобы не обидеть окружающих. Благоприятен сегодня представителям знака зодиака и легкий флирт. Романтические встречи 18 июля принесут Весам обновление и энергетический заряд.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Гороскоп 18 июля рекомендует Скорпионам сменить работу на более перспективную, если на текущей нет перспектив карьерного роста. Представителям знака зодиака нужно позаботиться о дополнительном заработке, чтобы увеличить доходы. По гороскопу финансовые вложения Скорпионов сегодня будут удачными и принесут высокие дивиденды. Скорпионам сегодня нужно уделить внимание семейным хлопотам, а вечер провести в кругу семьи и друзей. Гороскоп советует представителям знака зодиака не переедать 18 июля и не есть незнакомые блюда, чтобы поберечь желудок.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

По гороскопу Стрельцов 18 июля ждет малоактивный день. Представителям знака зодиака придется сегодня уделять много внимания делам, связанным с финансами и карьерным ростом. Приобретение недвижимости звезды советуют Стрельцам отложить на более благоприятный период. В личной жизни знака зодиака тоже не все гладко. Гороскоп рекомендует Стрельцам сдерживать эмоции и не выставлять их напоказ. Благоприятно сегодня для физического самосовершенствования – знак зодиака может заняться йогой или сделать зарядку.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Космос обещает хорошую прибыль тем Козерогам, которые сегодня начнут коммерческие дела. На пути представителей знака зодиака могут возникнуть неожиданные препятствия, но они смогут их успешно обойти, проявив нестандартный подход. В тоже время гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не брать и не давать в долг 18 июля и перенести любые денежные операции на более благоприятный период. Семейным Козерогам звезды советуют воздержаться от грубого отношения к партнеру, а одиноких представителей знака зодиака призывают быть более внимательным к предмету своего сердца.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

По гороскопу для Водолеев 18 июля благоприятный день для урегулирования деловых и частных проблем, а также для принятия бесповоротных решений. Представителей знака зодиака ждет сегодня неожиданная прибыль – гороскоп советует Водолеям отложить часть суммы "на черный день", поскольку фортуна не всегда бывает благосклонна. Звезды советуют знаку зодиака 18 июля уделить внимание и домочадцам – устроить совместный поход в кино или ресторан, или провести вечер в семейной обстановке, составляя планы на будущее.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп советует Рыбам сегодня не упустить шанс, который находится у знака зодиака буквально под рукой, пытаясь угнаться за недостижимыми вершинами. Финансовое благосостояние Рыб улучшилось. Знак зодиака может позволить себе многое, но звезды советуют не забывать, что период стабильности не может длиться вечно. Семейным Рыбам гороскоп рекомендует подумать о совместном отпуске, чтобы освежить отношения, а одиноким представителям знака зодиака – не упустить шанс, который дает судьба.

Материал подготовлен на основе открытых источников