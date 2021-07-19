Гороскоп на сегодня 20 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 20 июля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Космос благоволит сегодня Овнам – представители знака зодиака легко и просто 20 июля смогут решать многие вопросы, начиная от мелких дел до принятия ответственных и важных решений. Благоприятно сегодня и для творческой деятельности – у Овнов есть шанс создать нечто необыкновенное. Гороскоп рекомендует знаку зодиака руководствоваться 20 июля практическими соображениями, и не отвлекаться на малозначительные вещи. Одиноких Овнов ждут сегодня изменения в личной жизни.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцов по гороскопу 20 июля ждет удачный день. Благоприятны сегодня для представителей знака зодиака деловые поездки и контакты, а также роль посредника или консультанта. Звезды рекомендуют Тельцам двигаться к поставленной цели планомерно и последовательно. Сохраняя сегодня хладнокровие и готовность к компромиссам, знак зодиака сможет добиться успеха. Благоприятно 20 июля и для активного отдыха на свежем воздухе, общения с друзьями и приема гостей. Хороший день и для зачатия.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 20 июля космос поможет добиться поставленной цели – достойные результаты знаку зодиака принесет непреодолимое желание к успеху. Гороскоп предостерегает Близнецов от недругов и советует им, в случае осложнений, которые сегодня вероятны, положиться на свою интуицию и прибегнуть к помощи деловых партнеров и друзей. Гороскоп рекомендует Близнецам в вопросах, касающихся финансовых вложений взвесить все "за" и "против", чтобы избежать серьезных потерь. Знак зодиака ждет сегодня романтическое свидание.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Гороскоп Раку 20 июля рекомендуют трезво оценить ситуацию и не гоняться за пустыми проектами. Знаку зодиака не следует проявлять сегодня активности в коммерческих делах и в сложной ситуации обратиться за помощью к деловому партнеру. Во второй половине дня самочувствие Раков ухудшится. Звезды советуют знаку зодиака не конфликтовать с окружающими и не навязывать свои мысли. В жизни одиноких Раков появится любимый человек и наступит период романтических признаний.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Звезды 20 июля советуют Львам реализовать творческие порывы. Благоприятно сегодня для самовыражения и укрепления авторитета. Способствовать сегодня удачному ходу дел будет нестандартный подход представителей знака зодиака к ситуации. Стремление Львов к признанию может втянуть их в рискованные и сомнительные финансовые операции. Гороскоп рекомендует знаку зодиака, прежде чем предпринять какой-либо важный шаг, задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Космос 20 июля благоволит Девам – представители знака зодиака смогут сегодня привлечь к своим проектам новых союзников и найти новый источник заработка. Запланированные действия окажут куда большее влияние на жизнь Дев, чем ожидалось. Они смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Благоприятно 20 июля для тех Весов, которые ждали случая реализовать свои амбиции. Гороскоп рекомендует знаку зодиака для реализации намеченных планов использовать вежливую настойчивость и по возможности избегать контактов со скользкими людьми. Весы могут рассчитывать сегодня на помощь и поддержку близких людей, если проявят инициативу в решении семейных проблем. Вечер представители знака зодиака могут провести в приятной дружеской компании.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Звезды 20 июля советуют Скорпионам хорошо подумать, прежде чем начинать какие-то действия, направленные на свое будущее. Об отдыхе представителям знака зодиака сегодня нужно забыть, и трудиться засучив рукава. Благоприятно сегодня для тех, кто занимается самообразованием и повышает квалификацию. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака сегодня изливать душу малознакомым людям, лучше провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

У Стрельцов 20 июля появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы. Представители знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Гороскоп рекомендует Стрельцам принимать решение самостоятельно, положившись на свою интуицию. Возможно личная жизнь знака зодиака удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в положении.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 20 июля космос благоволит. Представители знака зодиака смогут сегодня определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров и найти новый источник заработка. Те Козероги, которые не захотят брать на себя ответственность, будут просто искать себе оправдания. Гороскоп предупреждает представителей знака зодиака, чтобы не переедали и не увлекались острыми блюдами, в противном случае им не избежать гастрита.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеев 20 июля ждет сложный день, полный обид и конфликтов. Звезды советуют знаку зодиака не расстраиваться, если сегодня что-то не получится по работе, возможно, это и к лучшему. Гороскоп рекомендует сегодня Водолеям заниматься только неотложными житейскими делами. Вероятны конфликты в семье и ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают Водолеев от вложений в сомнительные сделки – в затруднительной ситуации гороскоп рекомендует знаку зодиака спросить совета у человека, которому доверяет.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыб 20 июля ждет сложный день. Гпиороскоп рекомендует знаку зодиака не делать сегодня поспешных выводов и тем более отчаянных действий. Рыб ожидают сегодня приятные знакомства – общество знака зодиака будет приятно многим, что прибавит им уверенности в себе. Гороскоп рекомендует Рыбам уделить немного времени себе – сходить на шопинг, сделать расслабляющий массаж или просто поваляться в свое удовольствие на диване.

Материал подготовлен на основе открытых источников