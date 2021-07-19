Гороскоп на сегодня 20 июля 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 20 июля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овен
Космос благоволит сегодня Овнам – представители знака зодиака легко и просто 20 июля смогут решать многие вопросы, начиная от мелких дел до принятия ответственных и важных решений. Благоприятно сегодня и для творческой деятельности – у Овнов есть шанс создать нечто необыкновенное. Гороскоп рекомендует знаку зодиака руководствоваться 20 июля практическими соображениями, и не отвлекаться на малозначительные вещи. Одиноких Овнов ждут сегодня изменения в личной жизни.
Телец
Тельцов по гороскопу 20 июля ждет удачный день. Благоприятны сегодня для представителей знака зодиака деловые поездки и контакты, а также роль посредника или консультанта. Звезды рекомендуют Тельцам двигаться к поставленной цели планомерно и последовательно. Сохраняя сегодня хладнокровие и готовность к компромиссам, знак зодиака сможет добиться успеха. Благоприятно 20 июля и для активного отдыха на свежем воздухе, общения с друзьями и приема гостей. Хороший день и для зачатия.
Близнецы
Близнецам 20 июля космос поможет добиться поставленной цели – достойные результаты знаку зодиака принесет непреодолимое желание к успеху. Гороскоп предостерегает Близнецов от недругов и советует им, в случае осложнений, которые сегодня вероятны, положиться на свою интуицию и прибегнуть к помощи деловых партнеров и друзей. Гороскоп рекомендует Близнецам в вопросах, касающихся финансовых вложений взвесить все "за" и "против", чтобы избежать серьезных потерь. Знак зодиака ждет сегодня романтическое свидание.
Рак
Гороскоп Раку 20 июля рекомендуют трезво оценить ситуацию и не гоняться за пустыми проектами. Знаку зодиака не следует проявлять сегодня активности в коммерческих делах и в сложной ситуации обратиться за помощью к деловому партнеру. Во второй половине дня самочувствие Раков ухудшится. Звезды советуют знаку зодиака не конфликтовать с окружающими и не навязывать свои мысли. В жизни одиноких Раков появится любимый человек и наступит период романтических признаний.
Лев
Звезды 20 июля советуют Львам реализовать творческие порывы. Благоприятно сегодня для самовыражения и укрепления авторитета. Способствовать сегодня удачному ходу дел будет нестандартный подход представителей знака зодиака к ситуации. Стремление Львов к признанию может втянуть их в рискованные и сомнительные финансовые операции. Гороскоп рекомендует знаку зодиака, прежде чем предпринять какой-либо важный шаг, задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму.
Дева
Космос 20 июля благоволит Девам – представители знака зодиака смогут сегодня привлечь к своим проектам новых союзников и найти новый источник заработка. Запланированные действия окажут куда большее влияние на жизнь Дев, чем ожидалось. Они смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.
Весы
Благоприятно 20 июля для тех Весов, которые ждали случая реализовать свои амбиции. Гороскоп рекомендует знаку зодиака для реализации намеченных планов использовать вежливую настойчивость и по возможности избегать контактов со скользкими людьми. Весы могут рассчитывать сегодня на помощь и поддержку близких людей, если проявят инициативу в решении семейных проблем. Вечер представители знака зодиака могут провести в приятной дружеской компании.
Скорпион
Звезды 20 июля советуют Скорпионам хорошо подумать, прежде чем начинать какие-то действия, направленные на свое будущее. Об отдыхе представителям знака зодиака сегодня нужно забыть, и трудиться засучив рукава. Благоприятно сегодня для тех, кто занимается самообразованием и повышает квалификацию. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака сегодня изливать душу малознакомым людям, лучше провести вечер в кругу семьи и друзей.
Стрелец
У Стрельцов 20 июля появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы. Представители знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Гороскоп рекомендует Стрельцам принимать решение самостоятельно, положившись на свою интуицию. Возможно личная жизнь знака зодиака удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в положении.
Козерог
Козерогам 20 июля космос благоволит. Представители знака зодиака смогут сегодня определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров и найти новый источник заработка. Те Козероги, которые не захотят брать на себя ответственность, будут просто искать себе оправдания. Гороскоп предупреждает представителей знака зодиака, чтобы не переедали и не увлекались острыми блюдами, в противном случае им не избежать гастрита.
Водолей
Водолеев 20 июля ждет сложный день, полный обид и конфликтов. Звезды советуют знаку зодиака не расстраиваться, если сегодня что-то не получится по работе, возможно, это и к лучшему. Гороскоп рекомендует сегодня Водолеям заниматься только неотложными житейскими делами. Вероятны конфликты в семье и ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают Водолеев от вложений в сомнительные сделки – в затруднительной ситуации гороскоп рекомендует знаку зодиака спросить совета у человека, которому доверяет.
Рыбы
Рыб 20 июля ждет сложный день. Гпиороскоп рекомендует знаку зодиака не делать сегодня поспешных выводов и тем более отчаянных действий. Рыб ожидают сегодня приятные знакомства – общество знака зодиака будет приятно многим, что прибавит им уверенности в себе. Гороскоп рекомендует Рыбам уделить немного времени себе – сходить на шопинг, сделать расслабляющий массаж или просто поваляться в свое удовольствие на диване.
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