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Ситуация в Париже после выявления нового штамма коронавируса

Власти Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса

© photo: Sputnik / Florence Galle
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1968)
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Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, наблюдается более крутой уклон, чем все предыдущие, заявил представитель властей

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
© AP Photo / Anja Niedringhaus
В мире начинается третья волна коронавируса – ВОЗ

"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник, передает РИА Новости.

Атталь отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1968)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Франция

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