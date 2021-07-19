Власти Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса

Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, наблюдается более крутой уклон, чем все предыдущие, заявил представитель властей

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник, передает РИА Новости.

Атталь отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.

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