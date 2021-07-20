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Чашка кофе

Миф развенчан: ученые не нашли связи между кофе и болезнями сердца

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210720/252374033/Mif-razvenchan-uchenye-ne-nashli-svyazi-mezhdu-kofe-i-boleznyami-serdtsa.html

Исследование дает уверенность в том, что общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Ученые из США закончили самое крупное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма. Выяснилось, что у тех, кто постоянно пьет кофе в умеренных количествах, риск развития аритмии даже ниже, чем в среднем в популяции. Статья опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Дело в том, что кофе обладает противовоспалительным действием и снижает риск развития некоторых опасных заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Паркинсона, однако некоторые специалисты советуют ограничивать его потребление, потому что кофеин, по их мнению, может негативно влиять на сердце, в частности вызывать аритмию.

Чашка кофе в одном из кафе в грузинской столице
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Это предположение поспешили проверить исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Так, на основе данных местного отделения крупнейшего в мире биобанка UK Biobank Национальной службы здравоохранения Англии, содержащего медицинскую и генетическую информацию, они составили выборку, в которую попали почти 400 тысяч любителей кофе. Средний возраст участников составил 56 лет, мужчин и женщин было примерно поровну. Ученые наблюдали за ними в течение четырех лет.

"Кофе — основной источником кофеина для большинства людей, и он имеет репутацию соединения, вызывающего или обостряющего аритмию, но мы не нашли доказательств того, что потребление кофеина увеличивает риск аритмий, — цитируют в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Грегори Маркуса (Gregory Marcus), профессора кардиологии. — Наше популяционное исследование дает уверенность в том, что общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны".

При этом уровень развития любого типа аритмии, в том числе фибрилляции предсердий, преждевременные сокращения желудочков или другие распространенные сердечные заболевания, среди тех, кто потреблял кофе, составил четыре процента, что на три процента ниже, чем в среднем в популяции.

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