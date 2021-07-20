Француская вакцина от коронавируса проходит экспертизу в ЕС

В ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J, для вакцинации детей от 12 лет рекомендована пока только вакцина Pfizer

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник начало процедуру постепенной экспертизы rolling review в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur, говорится в заявлении регулятора, сообщает РИА Новости.

"Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения", - указывается в документе.

В ЕС уточнили, что препарат будет исследован на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

В настоящее время регулятор уже проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: Sinovac, CureVac, Novavax и российской "Спутник V".

Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Для вакцинации детей от 12 лет рекомендована пока только вакцина Pfizer, до конца июля ожидается также одобрение вакцины Moderna.

Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы более 50% взрослых жителей союза.