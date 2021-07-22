Гороскоп на сегодня 23 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 23 июля, рассказывает, кто из знаков зодиака сделает карьеру, кто улучшит свое финансовое положение, наладит личную жизнь, а кому предстоит решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнов 23 июля ждет сложный день, но взвешенные поступки и обдуманные действия знака зодиака помогут сегодня благополучно разрешить все проблемы. Звезды советуют Овнам проявить терпение и не пропустить интересное предложение. В первой половине 23 июля представители знака зодиака из-за ссоры в семье почувствуют упадок сил, но вторая половина благоприятна для новых знакомств, общения и развлечений. Овны смогут провести побольше времени с любимым человеком.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцам космос 23 июля предоставит шанс достигнуть поставленные цели. Знак зодиака сможет сделать шаг вверх по карьерной лестнице или получить финансовую выгоду. В тоже время гороскоп рекомендует Тельцам отменить запланированные на сегодня деловые переговоры и быть во всех делах осторожными. Вечер представителям знака зодиака желательно провести дома в кругу семьи. Личная жизнь Тельцов начинает налаживаться. Они смогут простить друг другу давние обиды и избавиться от недопонимания.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецы 23 июля могут получить интересное деловое предложение, но прежде чем его принять, гороскоп рекомендует представителям знака зодиака посоветоваться с компетентными людьми. Благоприятно сегодня для общения и активного отдыха с партнером, друзьями или в кругу семьи. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воздержаться 23 июля от физических нагрузок, рискованных предприятий и употребления животной пищи. Представителям знака зодиака лучше провести сегодня больше времени с партнером и показать свои чувства.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Для Раков 23 июля благоприятно для контактов, общения и приобретения, но гороскоп рекомендует знаку зодиака тщательно продумать свой бюджет, так как возможны неоправданные расходы. Ракам сегодня предстоит новое знакомство, которое откроет перед ними новые возможности, расширит перспективы деятельности и обогатит идеями. Гороскоп рекомендует Ракам 23 июля начать курс похудания и параллельно делать посильные физические нагрузки, которые дадут им заряд бодрости.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам 23 июля нужно задуматься о смене деятельности, если их не устраивают условия труда или оклад. А от посещения банка или другого финансового учреждения гороскоп знаку зодиака рекомендует сегодня воздержаться. Сегодня Львы начнут воплощать ранее намеченные планы, но не таким образом, как хотелось бы представителям знака зодиака. В целом благоприятно сегодня для общения с родными и близки – знак зодиака может организовать совместный поход в кино или в ресторан. Львам нужно внимательнее относится к своему здоровью – перенапряжение может отрицательно повлиять на самочувствие.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Гороскоп 23 июля советует Девам смело браться за новые проекты. Удача будет на стороне представителей знака зодиака. Благоприятно сегодня для общения с партнером, активного отдыха и развлечений. Дев ожидают новые встречи и неожиданные знакомства. Гороскоп рекомендует Девам укрепить семейные связи. Для этого представители знака зодиака должны отнестись внимательнее к своим родственникам, чтобы рассчитывать на их поддержку. В личной жизни Девам следует слушать свое сердце и поступать так, как оно подсказывает.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам 23 июля космос сулит удачный день для заключения договоров, долгосрочных контрактов и бизнес-сделок. Удачно сегодня для общения с партнером, активного отдыха и развлечений с друзьями. По гороскопу удачными будут покупки, приобретенные 23 июля, и станут радовать Весов. Благоприятно сегодня для физического и интеллектуального самосовершенствования. Гороскоп советует заняться йогой, посетить выставку или другое светское мероприятие. Возможны встречи со старыми друзьями.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

По гороскопу Скорпионы 23 июля смогут начать все с чистого листа. Звезды советуют знаку зодиака подвести итоги, строить планы на будущее, размышлять о перспективах и том, как добиться поставленной цели. Космос сулит Скорпионам успех в переходе к новым видам деятельности и поиске дополнительных источников дохода. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не оставлять сегодня без внимания своего любимого человека, но на особые успехи в плане романтики рассчитывать не следует.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцов 23 июля ждет напряженный день. Эмоциональная неустойчивость и буйная фантазия знака зодиака станут причиной финансовых потерь. Гороскоп рекомендует Стрельцам спланировать день заранее и больше полагаться на свою интуицию, чем доверять мнению даже самых близких людей. День благоприятен для покупки или оформления средств передвижения, а вот в командировку лучше не ехать. Гороскоп советует Стрельцам разобраться сначала с существующими связями, прежде чем заводить на стороне новые отношения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Гороскоп 23 июля не рекомендует Козерогам начинать новые дела. Деловые встречи представителей знака зодиака не принесут сегодня желаемых результатов. Козерогам звезды советуют сегодня попытаться решить финансовые проблемы своими силами, и не брать в долг. Представителям знака зодиака нужно больше доверять своей интуиции, не употреблять спиртные напитки и мясные продукты. Гороскоп рекомендует Козерогам сегодня поднять себе настроение и побаловать себя шопингом, а также избегать ненужных экспромтов, спешки и суеты.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

По гороскопу 23 июля Водолеев ждут перемены. Звезды советуют знаку зодиака сегодня смело идите навстречу судьбе. Положение Водолеев значительно улучшится. Представителям знака зодиака нужно подготовиться к проверкам и держать всю документацию в идеальном состоянии. Водолеям сегодня нужно больше времени уделить близким, посетить давних друзей и забытых родственников. Представители знака зодиака должны очень постараться, чтобы завязать сегодня серьезные отношения, а не стать героем мимолетного романа.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Рыбам 23 июля космос сулит удачный день, который подходит для налаживания деловых связей, ответственных переговоров и проведения презентаций. Гороскоп рекомендует знаку зодиака больше внимания уделить семье, укреплению связей, порадовать домочадцев приятным сюрпризом, например, походом в ресторан или кафе. Представителям знака зодиака следует сдерживать эмоции и прислушаться к мнению своих близких. Гороскоп рекомендует Рыбам держать тело в тонусе и советует ежедневно выделять хотя бы по полчаса на утреннюю зарядку.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников