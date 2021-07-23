Гороскоп на сегодня 24 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 24 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение, кому наладить личную жизнь, а кого предостерегает от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов по гороскопу 24 июля ждет сложный день. Много времени и сил от знака зодиака потребуют сегодня нерешенные проблемы в отношениях с партнерами, а деловые встречи не принесут желаемых результатов. Гороскоп рекомендует Овнам быть внимательными при оформлении документов и работе с деловыми бумагами. Звезды советуют представителям знака зодиака научиться доверять своему партнеру, так как необоснованная ревность и излишняя подозрительность могут стать сегодня поводом для конфликта.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Звезды советуют Тельцам 24 июля заняться планированием своего бюджета на ближайшее будущее. Вероятны сегодня проблемы с родственниками или близкими друзьями. Представителям знака зодиака сегодня нужно быть внимательнее, чтобы из-за рассеянности не потерять то, чем они очень дорожат. Благоприятно 24 июля для заключения брака и гармоничных супружеских отношений. Тельцам нужно обратить внимание на свое здоровье – лучшим лекарством станут положительные эмоции, отдых и прогулка.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам космос 24 июля благоволит – представители знака зодиака с воодушевлением приступят сегодня к реализации самых сложных дел. Гороскоп рекомендует сегодня Близнецам воздержаться от коммерческих поездок, спекуляций на бирже и азартных игр. Из-за финансов могут возникнуть проблемы с родственниками и друзьями. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранять сегодня спокойствие и действовать обдуманно, чтобы вернуть отношения в нормальное русло. Споры с партнером также нужно решать не за счет эмоций, а логических доводов.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 24 июля звезды советуют подходить к любому делу творчески и смело использовать свои способности. Представителям знака зодиака придется много работать и работа начнет приносить результаты. Усилия Раков будут вознаграждены и скоро наступит период финансовой стабильности. Чрезмерная занятость представителей знака зодиака может спровоцировать ссоры с близкими людьми, поэтому гороскоп рекомендует уделить родным внимание и как можно раньше замять недопонимание. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львов 24 июля ждет сложный день. Гороскоп не советует знаку зодиака строить большие планы или начинать новые дела. Неблагоприятно сегодня и для активных действий в профессиональной сфере, и дел, требующих финансовых вложений. Гороскоп рекомендует Львам обуздать свои эмоции, чтобы не разрушить все то, что было создано на протяжении многих лет непосильным трудом. Определенные сложности есть и на личном фронте. Львы не должны позволять бытовым проблемам безраздельно овладевать своим вниманием, чтобы семейные отношения не превратились в рутину.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам гороскоп 24 июля рекомендует работать засучив рукава, чтобы показать свою работоспособность и быть на хорошем счету. А вот заключать пари или играть в азартные игры на деньги рискованно, так как фортуна сегодня явно не на стороне знака зодиака. Гороскоп советует Девам научиться расслабляться, чтобы контролировать свои эмоции и рекомендует заняться спортом или какой-либо физической работой, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться сегодня от мясных блюд и не злоупотреблять спиртными напитками.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весов 24 июля ждет сложный день. В материальном плане ситуация в целом останется стабильной, хотя возможны бытовые проблемы. Неблагоприятно сегодня для семейного отдыха и контактов – вероятны ссоры, обиды, недопонимание и обманы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака уединиться, чтобы избежать сегодня конфликтов, и постараться сохранить самообладание и гибкость в отношениях. Весам звезды советуют остерегаться ангины и простуды, ибо на этой неделе органы дыхательной системы очень уязвимы.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 24 июля космос сулит успех во всех начинаниях. У представителей знака зодиака будут подходящие условия для проявления всех своих талантов. В тоже время гороскоп предостерегает Скорпионов от излишней доверчивости по отношению к своим партнерам, так как возможны финансовые потери. Для знака зодиака сегодня излишне эмоциональный день, поэтому гороскоп советует Скорпионам сдерживать эмоции и держать себя в руках. Знаку зодиака 24 июля нужно позаботиться о своем желудке и отказаться от жирной, жареной и сдобной пищи.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам гороскоп советует 24 июля действовать более обдуманно. Везение находится на стороне представителей знака зодиака, поэтому крупные приобретения и деловые сделки, заключенные сегодня, окажутся оправданными. Препятствия на пути Стрельцов могут открыть их скрытые внутренние резервы, и тогда любой подвиг станет знаку зодиака по плечу. У представителей знака зодиака могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами, поэтому им следует быть сегодня аккуратнее с физическими упражнениями.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 24 июля удастся частично решить накопившиеся финансовые проблемы за счет неожиданного денежного поступления. Гороскоп советует знаку зодиака не отказываться сегодня от деловых переговоров, командировок, а также посещения тренингов, курсов и семинаров. Для Козерогов 24 июля излишне эмоциональный день. Звезды советуют знаку зодиака обуздать свои эмоции и больше внимания уделять близким людям, которые их любят и способны умиротворить. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 24 июля браться за самые сложные дела – начальство оценит успехи представителей знака зодиака и появится возможность для дальнейшего карьерного роста. Природная интуиция поможет Водолеям сегодня найти единственно правильный путь к накоплению капитала и сделать свое финансовое состояние более стабильным. Гороскоп советует знаку зодиака воздержаться от излишней категоричности, что может привести к недопониманию с близкими людьми. Благоприятно сегодня для знакомства, дружеского общения и посещения вечеринок.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 24 июля гороскоп рекомендует воздержаться от начала грандиозных проектов, так как сегодня финансовое положение знака зодиака может ухудшиться. Сегодняшний день символизирует для Рыб гармонию и равновесие – представители знака зодиака смогут навести порядок в своих чувствах и стать оптимистичнее. По гороскопу 24 июля – не подходящее время для заведения новых знакомств и флирта. Звезды советуют знаку зодиака добавить спортивные упражнения в свой ежедневный график, ибо в последнее время Рыбы уделяют слишком мало внимания физическим нагрузкам.

Материал подготовлен на основе открытых источников