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Скорая помощь 112 в Батуми едет на вызов

Локдаун в Грузии исключается – эпидемиолог

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (596)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210723/252397181/Lokdaun-v-Gruzii-isklyuchaetsya--epidemiolog.html

На данном этапе грузинские власти справляются с эпидемиологической ситуацией в стране, уверен эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В Грузии ожидает рост количества случаев инфицирования коронавирусом, однако введение строгих ограничений исключено, заявил журналистам глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, на данном этапе у государства есть ресурсы для того, чтобы справиться с ситуацией.

"У нас есть ресурс успешно осилить сегодняшний объем инфицирования. Индийский штамм оказался плохим и агрессивным, однако он пока не вызвал рост количества случаев смерти… Рост (количества инфицирования – ред.) ожидаем, однако, для этого необходимо хотя бы соблюдать регуляции, которые есть сейчас. Исключаю локдаун и возвращение строгих ограничений в ближайшие дни. Лично я не поддержу это", – заявил Церцвадзе.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм заменит британский.

На данный момент процесс вакцинации в Грузии проходит довольно медленно. Массовая вакцинация в стране началась 5 июля. К этому времени доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировались 374 685 человек (10% от всего населения), из них две полные дозы получили 133 648 граждан (3,6%).

Власти считают, что очередного локдауна страна не выдержит, а сохранить позитивные тенденции роста ВВП можно будет лишь с улучшением эпидемиологической ситуации.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (596)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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